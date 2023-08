Fallstudie 2: Portfoliounternehmen im Auge behalten



Erfolgreiches Engagement sei auch Teil der laufenden Due-Diligence-Prüfung innerhalb des Kreditportfolios. Dies würden die Erfahrungen der Experten bei ihrem Portfoliounternehmen, Lenovo (ISIN HK0992009065 / WKN 894983), dem chinesischen Technologieriesen belegen.



Lenovo habe bereits führende ESG-Referenzen sowohl im asiatischen als auch im globalen Kontext vorweisen können. Die Experten hätten jedoch mehr über den Ansatz des Unternehmens wissen wollen in Bezug auf verantwortungsbewussten Konsum, Initiativen zur Materialbeschaffung sowie über den Nutzen seiner Produkte für seine vielfältigen Kunden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong sei dem Wunsch der Experten nachgekommen und habe eine Videokonferenz mit Nachhaltigkeits- und Finanzverantwortlichen aus verschiedenen globalen Standorten organisiert.



Dabei seien die Fragen der Experten zu Themen wie Kreislaufwirtschaft und verantwortungsvollem Konsum beantwortet und ihre Anregungen aufgenommen worden. Lenovo habe den Experten im Anschluss eine Reihe von Materialien und Informationen zur Verfügung gestellt, die beispielsweise seine Bemühungen um eine Dekarbonisierung der gesamten Wertschöpfungskette sowie die Benutzerfreundlichkeit seiner Produkte für ein breiteres Publikum erläutern würden.



Fallstudie 3: Fehlende Informationen hätten negative Auswirkungen



Doch selbst Unternehmen mit überdurchschnittlich guten ESG-Ratings seien nicht immer an einem Dialog interessiert.



Am Beispiel eines Technologieunternehmens aus der Automobilbranche lasse sich gut erläutern, wie mangelndes Engagement von Seiten des Unternehmens zu einer Desinvestition führen könne - die ultima ratio aus dem Handbuch eines Investors. Um fehlende Informationen für eine Due-Diligence-Prüfung zu erhalten, hätten die Experten das Unternehmen kontaktiert. In seinem Nachhaltigkeitsbericht habe das Unternehmen erklärt, es wolle die Verbraucher zur Nutzung von Elektrofahrzeugen ermutigen. Zu diesem Zweck biete es nach eigenen Angaben fortschrittliche elektronische Systeme an, die ein schnelles Aufladen ermöglichen würden und kleiner und leichter konzipiert seien, sodass sie sich einfacher herstellen lassen würden.



Das Unternehmen habe jedoch keine detaillierten Angaben zu verschiedenen Themen gemacht, etwa dazu, ob Hersteller von Elektrofahrzeugen oder Verbrennungsmotoren die Endnutzer seiner Produkte seien. Auch zu den Plänen des Unternehmens, in Zukunft hauptsächlich Elektrofahrzeughersteller zu bedienen, habe es keine weiteren Anhaltspunkte gegeben. Trotz mehrerer Nachfragen habe der Automobilzulieferer keine Informationen darüber herausgeben wollen, wie groß der Anteil der Verkäufe an Hersteller von Elektrofahrzeugen sei. Das aber sei eine Voraussetzung für die Aufnahme eines Unternehmens in einen Impact Fonds.



Gleichwohl habe das Unternehmen in Bezug auf ESG-Kriterien gut abgeschnitten. Zum Beispiel beschäftige es im Branchenvergleich einen großen Anteil an Frauen - für die Experten eine Kennzahl für mehr Gleichberechtigung. Daher würden sie das Unternehmen weiter zur Offenlegung der fehlenden Informationen motivieren, damit sie ihre Entscheidung, das Unternehmen nicht in ihr Portfolio zu nehmen, womöglich ändern könnten.



Fallstudie 4: Verbesserungsbedarf bleibe bestehen



Ein weiteres Beispiel für einen Fall, in dem sich die Experten gegen ein Investment entschieden hätten, sei ein in den USA ansässiges Abfallwirtschaftsunternehmen, das Altöl und Abfälle recycele. Nach umfangreichen Recherchen und Interaktion zum besseren Verständnis der Geschäftspraktiken des Unternehmens hätten sich die Experten für eine Veräußerung ihrer Position entschieden, weil ein Investment in das Unternehmen nicht mit dem ESG-Prinzip "Keinen wesentlichen Schaden verursachen" zu vereinbaren sei. Die Experten würden weiter mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und hoffen, dass sich im Laufe der Zeit Verbesserungen ergeben würden, die es ihnen ermöglichen würden, ihre derzeitige Haltung neu zu bewerten. (29.08.2023/ac/a/m)





RaleighLondon (www.aktiencheck.de) - Die Welt ist im Wandel und wir alle erleben weitreichende Veränderungen bei der Dekarbonisierung, der Deglobalisierung und in der Demografie, so Saida Eggerstedt, Head of Sustainable Credit bei Schroders.Die damit verbundenen Herausforderungen würden die Bedeutung von ESG-Analysen bei Investitionsentscheidungen belegen. Diese Analysen allein würden jedoch nicht ausreichen.Um alle benötigten Informationen zu erhalten, müssten Investoren mit Unternehmen interagieren, deren Geschäftsmodelle verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren. Im besten Fall führe dieses Engagement zu einem besseren Verhalten der Unternehmen, das wiederum Investoren überzeugen könne und damit möglicherweise erhöhte Investitionen nach sich ziehe.Das richtige Engagement könne auch als nützliches Due-Diligence-Instrument dienen bei der Betrachtung von Unternehmen, die bereits im Portfolio eines Investors seien. So könne sich der Investor, wenn das investierte Unternehmen trotz wiederholter Aufforderung keine Verbesserungen zeige, es aus dem Portfolio ausschließen.Engagement sei auch ein besonders hilfreiches Instrument bei der Identifizierung von Unternehmen, die Alpha liefern könnten, also Renditen oberhalb der Benchmark. Dabei handele es sich in der Regel um unterbewertete Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Um diese Unternehmen zu identifizieren, müssten Investoren sie von anderen Unternehmen unterscheiden können, die nicht in der Lage oder bereit seien, innovativ zu handeln oder ihre Geschäftsmodelle anderweitig für zukünftige Herausforderungen zu wappnen.Fallstudie 1: Engagement als Unterstützung für bessere InvestitionsresultateDem Unternehmen habe jedoch eine klar umrissene Darstellung seiner Ziele und der Auswirkung auf Kunden und Gesellschaft gefehlt. Das Engagement der Experten bei Cheplapharm Arzneimittel habe sich auf die Unterstützung bei der Formulierung einer soliden Impact Investing-Strategie konzentriert. Dafür hätten sie konkrete Fragen formuliert, die dem Unternehmen klar vor Augen geführt hätten, welchen Wert die Dienstleistungen und Produkte für seine Kunden und die Gesellschaft hätten.Darüber hinaus hätten die Experten wichtige Informationen zu verschiedenen Impact- und Nachhaltigkeitsaspekten eingeholt, um die Förderfähigkeit von Investitionen zu untersuchen, eine bessere Umwelt-, Soziales- und Unternehmensführungs-Berichterstattung (ESG) anzustoßen und so letztlich die Investorenbasis des Unternehmens zu erweitern.Die schnellen und detaillierten Antworten von Cheplapharm Arzneimittel, einschließlich einer objektiven Impact-Analyse externer Experten, hätten den Willen des Unternehmens demonstriert, als nachhaltiger Emittent wirkungsvoller Hersteller wahrgenommen zu werden. Das Unternehmen habe auch verschiedene Produkt- und Verfahrensbeispiele angegeben, um sein Angebot an kostengünstigeren Produkten mit niedrigeren Preisen zu veranschaulichen und dass es in der Lage sei, Medikamente für seltene Krankheiten bereitzustellen, die von größeren Pharmaunternehmen möglicherweise nicht mehr angeboten würden. Darüber hinaus habe das Unternehmen seine ESG-Berichterstattung überarbeitet und seine Standards durch eine strukturiertere und detailliertere Erläuterung seiner ökologischen und betrieblichen ESG-Ziele angehoben.