Verschiedene Arten von Servern

Vorteile eines eigenen Servers

Einige stehen vor der Entscheidung, ob sich ein eigener Server lohnt.

Hier ein paar Vorteile zusammengefasst:



Gute Performance



Keine Überlastung und Ausfälle auch bei hohem Besucheraufkommen



Größere Flexibilität, da mehr Software zur Verfügung steht



Sicherheit



Besseres Ranking bei Google

Eigene Server für E-Commerce

Wer einen größeren Webshop plant, sollte von Anfang an über einen eigenen Server nachdenken. Die Zugriffszahlen auf die Website schwanken im Laufe eines Tages oft stark. Bei einem normalen Webhosting kann es passieren, dass der Dienst ausfällt. Wird zum Beispiel ein Produkt angeboten, das sehr beliebt ist, und es greifen plötzlich viele Menschen darauf zu, kann das zu einem Problem führen. Bei einem Webhosting müsste man erst die Kapazitäten erhöhen, bei einem eigenen Server ist das nicht nötig.



Server für E-Learning-Plattformen

Wer E-Learning-Kurse anbietet, stellt seinen Kunden verschiedenste Materialien zur Verfügung. Übungsmaterialien und Skripte werden im PDF-Format hochgeladen, um später vom Nutzer heruntergeladen zu werden. Besonders viel Speicherkapazität benötigen Videodateien. Diese werden zwar meist online genutzt, dennoch ist es ein guter Service, diese zum Download anzubieten. Hier ist der Datentransfer ebenfalls sehr hoch und bei normalem Webhosting ist die Überlastung schon fast vorprogrammiert. Hier ist die Überlastung fast noch unangenehmer als im E-Commerce, da die Kunden oft nur eine begrenzte Zeit zum Lernen zur Verfügung haben und bei einem Serverausfall oft die Telefone beim Support heiß laufen.



KI und Machine Learning mit dediziertem Server

Unternehmer, die KI-Anwendungen entwickeln, benötigen große Datenmengen, um ihre Software und Maschinen zu trainieren. Big Data ist ein vielversprechendes Zukunftsthema, das aber auch eine hohe Serverleistung erfordert. Damit diese nicht an ihre Grenzen stößt, ist ein dedizierter Server unerlässlich. Ein weiterer Vorteil ist, dass große Datenmengen schneller verarbeitet werden können und somit in kürzerer Zeit zu Ergebnissen führen.



Fazit

Ein eigener Server lohnt sich immer dann, wenn der Unternehmer einen sehr großen Datenfluss hat, der zudem unkontrollierte Spitzen annehmen kann. Wer zum Beispiel ständig aktuelle Finanzdaten sammelt und auswertet, um zu wissen, was der Bitcoin gerade wert ist, ist mit einem eigenen Server gut beraten. (05.03.2024/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die meisten Unternehmer mit einer Website haben einen so genannten Shared Server. Sie wenden sich an einen Webhoster, der ihnen den Server vermietet. Dadurch teilen sie sich einen Server mit vielen anderen Nutzern. Für manche Anwender ist es jedoch sinnvoll, einen eigenen Webserver zu kaufen oder zu mieten. Dieser Artikel gibt einen kurzen Einblick in die Welt der Server und zeigt Anwendungsbeispiele von Servern in Unternehmen.In der Literatur finden sich die unterschiedlichsten Bezeichnungen für Server mit verschiedenen Aufgabenbereichen. Wenn von einem Webserver die Rede ist, meinen die meisten einen dedizierten Server. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das Dateien nur für einen Benutzer speichert.Wer keinen Platz für einen Serverraum hat oder sich nicht die technischen Kenntnisse im Umgang mit diesem Gerät aneignen will oder kann, für den ist ein virtueller Server oder vServer eine gute Entscheidung. Dabei handelt es sich um eine Software, die auf einem physischen Server, dem sogenannten Host, installiert ist. Im Gegensatz zum Shared Hosting muss man sich hier um alle Einstellungen selbst kümmern.