Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

123,40 EUR -0,16% (09.11.2023, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

123,40 EUR 0,00% (09.11.2023, 10:24)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BEI



NASDAQ OTC-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (09.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) hat seine Umsatzerwartung für das laufende Jahr zum zweiten Mal angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Erwartet werde nun ein organisches Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bisher sollte dieser Wert nur im besten Fall erreicht werden. Die Prognose für die Gewinnmarge habe der Konzern bestätigt - sie solle weiterhin das Niveau des Vorjahres leicht übertreffen.Grund für das höhere Umsatzziel sei die starke Entwicklung des Consumer-Geschäfts. Angetrieben von guten Geschäften rund um die Hautpflegemarken Nivea und Eucerin, sei der Unternehmensbereich in den ersten neun Monaten aus eigener Kraft um 13,6 Prozent auf 6,0 Mrd. Euro gewachsen. Trotz eines Rückgangs bei La Prairie um 15,8 Prozent sei es im Konzern daher um 11,2 Prozent auf 7,3 Mrd. Euro nach oben gegangen."Dieses herausragende Ergebnis ist ein Beweis für die effektive strategische Digitalisierung und Globalisierung unseres Markenportfolios und werde zusätzlich durch starke Innovationen und unsere Pipeline mit nachhaltigen Produkten gestützt", so CEO Vincent Warnery. "Dieser Erfolg unterstreicht unser Wachstumsziel. Wir haben deshalb unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: