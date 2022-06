Wien (www.aktiencheck.de) - Willkommen zurück: Die Aktien von Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) (+4,3%) sind seit gestern wieder im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelistet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Rückenwind hätten Aktien der Luftfahrt- und Reisebranche verspürt. Nach zwei herben Verlustjahren durch die Corona-Pandemie rechne die Luftfahrtbranche für 2022 mit einer etwas stärkeren Erholung als zuletzt. Der Generaldirektor des Weltluftfahrtverbands IATA, Willie Walsh, habe bei der Generalversammlung in Doha angekündigt, für 2023 sollten branchenweit wieder schwarze Zahlen am Horizont sein. Die Aktien der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hätten um 7,6% zugelegt. Aber auch im Bereich des zivilen Flugzeugbaus seien diese Aussagen positiv aufgenommen worden, wodurch die Aktien von Airbus rund 3,0% hätten zulegen können.Neue Glyphosat-Risiken für Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in den USA: Die US-Umweltbehörde EPA sei von einem Berufungsgericht angewiesen worden, die Gesundheitsrisiken von Glyphosat erneut zu überprüfen. Das Gericht habe die Bewertung der EPA, wonach der Wirkstoff von Bayers umstrittenem Unkrautvernichter Roundup keine besondere Gefahr für Menschen darstelle, als zweifelhaft eingestuft. Bayer sei in den USA mit zahlreichen US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken von Glyphosat konfrontiert. (21.06.2022/ac/a/m)