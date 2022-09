XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

99,60 EUR -0,99% (01.09.2022, 17:35)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BEI



NASDAQ OTC-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 7.627 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 933 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (02.09.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Wer in Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) investiert ist, täte gut daran, sich nur den Chart der letzten Monate anzuschauen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In diesem Zeitraum werde die Aktie nämlich in einem Aufwärtstrend gehandelt, der ab August pausiere. In dieser Phase sei es in den letzten Tagen zu einem Pullback zurück auf den Support um 99,62 EUR gekommen. Leider aber würde man dann ignorieren, dass das bisherige Jahreshoch ein langfristiger Widerstandsbereich sei, der den Bullen schon seit 2020 Probleme bereite und in dessen Folge sich eine große Range gebildet habe.AusblickIn Beiersdorf stehe gerade eine wichtige Entscheidung an. Könnten die Bullen den Support um 99 EUR erfolgreich verteidigen, könnte es nochmals einen Angriff auf 104-108 EUR geben. Gleichzeitig hätten die Bullen damit die Chance, die schon seit über 2 Jahren laufende große Range zu beenden und Kurse um 118 EUR anzusteuern. Reiche das Kaufinteresse aktuell aber nicht aus, um diese Herausforderungen zu meistern, sei Vorsicht geboten. Die Range könnte fortbestehen, was mit Blick auf die kommenden Wochen weitere Verkäufe bedeuten würde. Ein Test der unteren Rangegrenze beginnend ab 89 EUR wäre dann einzuplanen. (Analyse vom 02.09.2022)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:99,84 EUR -0,56% (02.09.2022, 08:27)