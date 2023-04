XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (13.04.2023/ac/a/d)



Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) ist zum Jahresauftakt kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im ersten Quartal organisch um 12,2 Prozent auf knapp 2,5 Mrd. Euro gestiegen. Treiber sei das Hautpflegegeschäft gewesen, das um 14,8 Prozent zugelegt habe. Die Messlatte für 2023 sei daher ein Stück höher gelegt worden.Beiersdorf gehe nun von einem organischen Wachstum im Konzern sowie in der Konsumentensparte im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich aus. Bislang sei hier jeweils ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt worden. Für Tesa - in der Klebstoffsparte seien die Einnahmen im ersten Quartal um 0,9 Prozent gestiegen - habe der Konzern das avisierte Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich bestätigt. Auch die Ergebnisprognose sei bekräftigt worden. Demnach werde für die EBIT-Marge weiter ein Wert leicht über Vorjahr (13,2 Prozent) erwartet.An der Börse seien die Nachrichten mit einem neuen Rekordhoch gefeiert worden. Und auch Analysten hätten positiv reagiert. Mit den Vorab-Zahlen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, habe etwa RBC-Analystin Emma Letheren geschrieben. Auch die unveränderten Margenziele habe sie als gute Nachricht bezeichnet. Beiersdorf könne sich so auf Investitionen im wiederbelebten Consumer-Geschäft konzentrieren, anstatt den Fokus auf die Margen zu legen. (Ausgabe 14/2023)