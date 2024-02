Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

132,70 EUR -3,67% (29.02.2024, 13:49)



XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

133,75 EUR -2,87% (29.02.2024, 13:37)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BEI



NASDAQ OTC-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (29.02.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Die Beiersdorf AG habe ihr Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der deutsche Konzern hab einen Umsatz von EUR 9,5 Mrd. verzeichnet, was einem organischen Wachstum von 10,8% entspreche und die Konsensschätzungen nahezu exakt habe treffen können. Hinsichtlich des betrieblichen Ergebnisses (EBIT) sei ein Wachstum von 9,5% auf EUR 1,27 Mrd. erreicht worden. Analyst:innen hätten ein etwas höheres EBIT von EUR 1,28 Mrd. prognostiziert. Die EBIT-Marge sei im Jahresvergleich von 13,2% auf 13,4% gestiegen.Auf Spartenebene hätten die Bereiche NIVEA sowie Derma mit +16,2% bzw. +24,0% beträchtliche Umsatzzuwächse verbucht und damit die zweistelligen Rückgänge der Luxusmarken La Prairie und Chantecaille mehr als ausgleichen können. Die vergleichsweise kleine Healthcare-Sparte habe ein Umsatzwachstum 4,2% erzielt. Abseits des Unternehmensbereichs Consumer habe tesa ein organisches Wachstum von 3,2% auf EUR 1,7 Mrd. verzeichnet.Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung plane das Unternehmen seine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 um 43% auf EUR 1,0 pro Aktie anzuheben. Über den Vorschlag werde am 18. April 2024 im Rahmen der Hauptversammlung abgestimmt. Des Weiteren habe Beiersdorf ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu EUR 500 Mio. angekündigt.Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziere der Konsumgüterkonzern ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich sowie eine leicht über dem Vorjahr liegende EBIT-Marge. Folglich werde nach dem Rekordjahr 2023 ein geringeres Wachstumstempo erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity