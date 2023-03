Offenlegungen



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Beiersdorf AG habe ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 vermeldet. In seinem jüngsten Zahlenwerk weise der Konzern einen Umsatz in der Höhe von EUR 8,8 Mrd. aus und liege damit 15,4% über den Werten der Vergleichsperiode. Die Herstellungskosten seien um 18% geklettert und würden sich damit nahtlos in die allgemeine Inputkostenproblematik einreihen, welche die gesamte Branche betreffe. Besonders hervorzuheben sei der Unternehmensbereich Consumer. Dieser sei 16,3% gewachsen. Vor allem die Absätze bei den Hautpflegemarken Eucerin und Aquaphor seien um 24% und durchbrachen erstmalig die Marke von EUR 1 Mrd. gestiegen - ein starkes Signal für die Beständigkeit der Kosmetikbranche.Das Unternehmensergebnis habe mit EUR 771 Mio. den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte erreicht. Obwohl das Zahlenwerk durchaus beachtlich ausfalle, habe die Erwartungshaltung zuletzt hoch gelegen - was sich auch im Aktienkurs widergespiegelt habe. Bis auf die Umsätze seien die Schätzungen des Analystenkonsens jedoch deutlich verfehlt worden.Beiersdorf beziehe in diesem Jahr die neue Konzernzentrale in Hamburg. Aus fundamentaler Sicht werde eine EBIT-Marge über dem Vorjahresniveau angestrebt mit Umsatzwachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich.Der deutsche Konzern punkte in seinen Büchern mit Stabilität und Kontinuität. Beispielsweise orientiere sich Beiersdorf seit Jahren an einer Ausschüttungsquote von rund 25%, was in einer konstanten Dividende pro Aktie in der Höhe von EUR 0,70 seit dem Jahr 2007 resultiere. Die sich daraus ergebende Dividendenrendite von rund 0,7% möge auf manchen Investor zwar abschreckend wirken, die sich daraus ergebende Planungssicherheit sei aus unserer Sicht jedoch ebenfalls zu honorieren.Beiersdorf liege mit einer Eigenkapitalrentabilität (ROE) von rund 10% nur im unteren Feld im Vergleich zur Peer-Group. Ein genauer Blick auf die ROE-Komposition zeige, dass Beiersdorf sein Kapital vergleichsweise ineffizient einsetze (niedrige Kapitalumschlagshäufigkeit) und auch nicht mit hohen Margen überzeugen könne.Unter dem Namen C.A.R.E.+ (Courage, Aspiration, Responsibility, Empathy) verfolge Beiersdorf bereits seit 2019 eine umfangreiche Investitionsstrategie, welche Internationalisierung, Innovation, Digitalisierung und Qualifizierung umfasse. Ein wichtiger Pfeiler sei dabei auch das Thema Nachhaltigkeit, was in ambitionierten Klimazielen zum Ausdruck komme - beispielsweise klimaneutrale Produktionsstandorte bis 2030.Die starke Nachfrage im Kosmetikbereich sowie die Erholung in der Automobilindustrie und die damit einhergehenden Impulse bei tesa hätten nicht nur die Fundamentaldaten beflügelt, sondern auch den Aktienkurs. Balsam für die Seele der leidgeplagten Anleger:innen. Schließlich habe es das Papier der Hamburger in den letzten Jahren nie geschafft aus seiner gefühlt schon ewig währenden Seitwärtsphase auszubrechen. Nun handle man im Bereich des Allzeithochs und hier werde die Luft dünn.Seit unserer Empfehlungsänderung auf "Kauf" konnte die Aktie rund 20% zulegen, so die Analysten der RBI. Die neue strategische Ausrichtung scheine endlich Früchte zu tragen und auch das allgemeine Umfeld spiele den Hamburgern in die Karten. Dennoch gelte es nicht übermütig zu werden. Beiersdorf stelle zwar ein solide aufgestelltes Unternehmen dar, der Wachstumsmotor werde aber nicht in diesem Tempo weiter schnurren.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sieht das Kurspotenzial daher vorerst als ausgereizt an und stuft die Aktie von Beiersdorf nach den drastischen Anstiegen auf "Halten". Das Kursziel von EUR 112,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 08.03.2023)