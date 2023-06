Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent in die Woche starte, zähle Beiersdorf mit einem Plus von 1,3 Prozent zu den wenigen Gewinnern. Die Aktie nehme wieder Kurs auf das Rekordhoch. Der Grund seien positive Analystenkommentare. Besonders zuversichtlich für Beiersdorf sei die Société Générale. Warum bloß?Société Générale-Analyst David Hayes habe Beiersdorf von "verkaufen" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 139 Euro angehoben. Er sei sehr optimistisch für die Wachstumsdynamik der Marke Nivea, so der Experte. Zudem stützten die Ambitionen mit La Prairie und die Trends in der Dermakosmetik. Die Markterwartungen halte Hayes noch für konservativ.Optimistisch sei auch Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan. Die gute Umsatzdynamik sollte sich fortgesetzt haben, so die Analystin. Sie gehe davon aus, dass die Hamburger bei der Zahlenvorlage Anfang August die konservativen Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöhen würden.Gut möglich, doch angesichts der üppigen Bewertung könne man nur zu dem Schluss kommen, dass der Best-case im Aktienkurs schon eingepreist sei. Für 2023 komme Beiersdorf auf ein KGV von 31 - die Konkurrenten Procter & Gamble (25), Colgate-Palmolive (24), Henkel (22) und Reckitt Benckiser (18) seien allesamt günstiger bewertet, bei Wachstumsraten auf vergleichbarem Niveau."Der Aktionär" bleibe bei seiner Meinung aus Ausgabe 22/2023: Beiersdorf gehöre zu den Aktien im DAX mit einem unattraktiven Chance-Risiko-Profil.Nicht kaufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Beiersdorf-Aktie. (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link