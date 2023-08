XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (08.08.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) und streicht die Verkaufsempfehlung.Die Kosmetikbranche boome. Was sich bereits bei der Peer Group abgezeichnet habe, spiegle sich nun auch bei Beiersdorf wider. Tesa sei zuletzt stabil geblieben, die Abhängigkeit zur Industrie sei jedoch hoch. Ein Faktor, den man im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone besonders genau im Blick habe. Alles in allem aber hätten die Hamburger zuletzt ihre Rückkehr auf den Wachstumspfad bestätigt - Balsam für die Seele der leidgeplagten Anleger:innen.Die Intensität der Anstiege sei in der ersten Jahreshälfte jedoch zu viel des Guten gewesen, sodass der Analyst die Empfehlung im Mai am Allzeithoch auf Verkauf gesetzt habe. Und tatsächlich habe der Anteilschein darauffolgend um mehr als 10% korrigiert. Mittlerweile sei nicht nur die Aktie deutlich günstiger, auch die Aussichten hätten sich noch einmal verbessert.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nützt daher die Chance, um nicht nur die Empfehlung der Beiersdorf-Aktie auf "halten" zu drehen, sondern auch damit einhergehend das Kursziel nach oben auf EUR 130,00 anzupassen. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:119,85 EUR +0,80% (08.08.2023, 15:19)