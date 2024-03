Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 9,5 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,3 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit seiner Geschäftsstrategie verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (11.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stellt für die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) das Kursziel von 145,00 EUR in Aussicht.Der deutsche Konzern Beiersdorf habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von EUR 9,5 Mrd. verzeichnet, was einem organischen Wachstum von 10,8% entspreche und die Konsensschätzungen nahezu exakt habe treffen können. Hinsichtlich des betrieblichen Ergebnisses (EBIT) sei ein Wachstum von 9,5% auf EUR 1,27 Mrd. erreicht worden. Analyst:innen hätten ein etwas höheres EBIT von EUR 1,28 Mrd. prognostiziert. Die EBIT-Marge sei im Jahresvergleich von 13,2% auf 13,4% gestiegen.Auf Spartenebene hätten die Bereiche NIVEA sowie Derma mit +16,2% bzw. +24,0% beträchtliche Umsatzzuwächse verbucht und damit die zweistelligen Rückgänge der Luxusmarken La Prairie und Chantecaille mehr als ausgleichen können. Die vergleichsweise kleine Healthcare-Sparte habe ein Umsatzwachstum 4,2% erzielt. Abseits des Unternehmensbereichs Consumer habe tesa ein organisches Wachstum von 3,2% auf EUR 1,7 Mrd. verzeichnet.Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziere der Konsumgüterkonzern ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich sowie eine leicht über dem Vorjahr liegende EBIT-Marge. Folglich werde nach dem Rekordjahr 2023 ein geringeres Wachstumstempo erwartet.Beiersdorfs Wachstum der letzten Jahre sei vorwiegend auf die starken Anstiege im Bereich Consumer zurückzuführen gewesen. Durchschnittlich ein Fünftel der Umsätze sei jedoch der profitableren tesa-Sparte zuzurechnen, welche einen zyklischen Charakter aufweise und zuletzt hinterhergehinkt sei - kein Wunder, in Anbetracht des stockenden Wirtschaftsmotors in der Eurozone. Unsere Ökonom:innen erwarten für in diesem Jahr in der Währungsunion ein Wachstum von 0,5% und im kommenden Jahr 1,5%, was der tesa-Sparte zugutekommen sollte, so die Analysten der RBI.Der deutsche Konzern punkte in seinen Büchern mit Stabilität und Kontinuität. Beispielsweise habe sich Beiersdorf seit Jahren an einer Ausschüttungsquote von rund 25% orientiert, was in einer konstanten Dividende pro Aktie in der Höhe von EUR 0,70 seit dem Jahr 2007 resultiert habe. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung plane das Unternehmen nun aber seine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 um 43% auf EUR 1,00 pro Aktie anzuheben - ein wahrer Meilenstein. Über den Vorschlag werde am 18. April 2024 im Rahmen der Hauptversammlung abgestimmt. In Anbetracht der starken Bilanz des Unternehmens sei dieser Schritt durchaus zu begrüßen. Des Weiteren habe Beiersdorf ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu EUR 500 Mio. angekündigt.Beiersdorf erscheine im Vergleich zur Peer-Goup als teuer, weise im Vergleich zum eigenen historischen Bewertungsverlauf aber keine Auffälligkeiten auf. So handle die Aktie beispielsweise 5% über dem 5-Jahres-Median. Relativ zum breiten Markt wäre ein historischer Bewertungsaufschlag in der Höhe von 55% angemessen. Derzeit liege die Prämie hingegen "nur" bei 44%. Die Analysten der RBI würden Beiersdorf daher als fair gepreist einstufen.Das Kosmetikgeschäft boome und auch das zyklischere Segment tesa stehe vor besseren Zeiten. Letzteres stütze sich vor allem auf die erwartete moderate konjunkturelle Erholung in der Eurozone. Nach dem massiven Gewinnsprung 2022 sei es abzusehen gewesen, dass dieses Kunststück nicht wiederholt werde. Dennoch erkennen wir einen strukturellen Bruch im langfristigen Wachstumspfad und denken, dass sich das umsichtige und strategische Vorgehen des Managements langsam, aber sicher bezahlt macht, so die Analysten der RBI.Die Anpassung der Dividendenpolitik nähmen die Analysten der RBI aber mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Auf der einen Seite sei ein Anheben der Dividende nach 14 Jahren unveränderter Ausschüttung beinahe schon überfällig. Nur wirklich treue Langfristinvestoren würden sich an eine Zeit vor EUR 0,70 erinnern - man werde beinahe nostalgisch. Auf der anderen Seite deute ein derart drastischer Anstieg der Dividende auch darauf hin, dass das Unternehmen schlicht derzeit keine weiteren lukrativen Investitionsmöglichkeiten sehe. Die Analysten der RBI hätten ein graduelleres Anheben, im Einklang mit der Gewinnentwicklung, begrüßt.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher für die Beiersdorf-Aktie seine Empfehlung zum "Halten", passt jedoch das Kursziel an die neuen Wachstumsaussichten auf EUR 145,00 an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 11.03.2024)