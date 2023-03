Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

109,85 EUR -2,79% (01.03.2023, 11:01)



XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

109,40 EUR -3,19% (01.03.2023, 10:47)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BEI



NASDAQ OTC-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 7.627 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 933 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (01.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Die Beiersdorf AG habe heute ihr Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Darin weise der deutsche Konzern einen Umsatz in der Höhe von EUR 8,8 Mrd. aus und liege damit 15,4% über den Werten der Vergleichsperiode. Die Herstellungskosten seien um 18% geklettert und würden sich damit nahtlos in die allgemeine Inputkostenproblematik einreihen, welche die gesamte Branche betreffe.Besonders hervorzuheben sei der Unternehmensbereich Consumer. Dieser sei 16,3% gewachsen. Vor allem die Absätze bei den Hautpflegemarken Eucerin und Aquaphor seien um 24% gestiegen und hätten erstmalig die Marke von EUR 1 Mrd. durchbrochen - ein starkes Signal für die Beständigkeit der Kosmetikbranche.Der Unternehmensgewinn habe mit EUR 771 Mio. den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte erreicht.Obwohl das Zahlenwerk durchaus beachtlich ausfalle, habe die Erwartungshaltung zuletzt hoch gelegen - was sich auch im Aktienkurs widergespiegelt habe. Bis auf die Umsätze seien die Schätzungen des Analystenkonsens jedoch deutlich verfehlt worden.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Beiersdorf lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der RBI. (Analyse vom 01.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.