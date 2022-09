XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 7.627 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 933 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (01.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf: "Erfolgreiches Jahr" - AktienanalyseDie Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher und steigende Kosten hinterlassen beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) bisher kaum Spuren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Halbjahr seien die Erlöse um 15,5 Prozent auf knapp 4,5 Mrd. Euro gestiegen. Organisch habe das Wachstum bei 10,5 Prozent gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich von 595 auf 710 Mio. Euro erhöht. Nach Steuern seien 505 Mio. Euro übriggeblieben und damit ebenfalls wesentlich mehr als im Vorjahr, als 404 Mio. Euro zu Buche gestanden hätten. "2022 war für uns bisher ein erfolgreiches Jahr", habe CEO Vincent Warnery Zwischenbilanz gezogen. So habe Beiersdorf seine starke Wachstumsdynamik auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Zudem sei die Profitabilität deutlich verbessert worden.Für das zweite Halbjahr erwarte Warnery allerdings einen stärkeren Gegenwind. Der Manager habe neben den wirtschaftlichen Unsicherheiten auf harte Verhandlungen mit dem deutschen Handel über Preiserhöhungen verwiesen - und sei daher bei seiner vorsichtigen Prognose geblieben. So sollten die Erlöse 2022 organisch am oberen Ende der Prognosespanne von 4 bis 6 Prozent wachsen. Die bereinigte operative Marge solle konzernweit wie angekündigt das Vorjahresniveau von 13 Prozent erreichen. Nach sechs Monaten habe sie bei 15,9 (Vorjahreszeitraum: 15,3) Prozent gelegen. Das zweite Halbjahr dürfte sich demnach deutlich schwächer entwickeln als das erste.Zwar seien Analysten guter Dinge, dass der Konzern auch in den kommenden Monaten robust abschneide und sich die Jahresziele daher letztendlich als zu konservativ herausstellen würden. So richtig vorwärts will es an der Börse nach dem rasanten Kursanstieg seit Mitte Juni aber nicht mehr gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal. (Ausgabe 34/2022)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:99,74 EUR -0,95% (01.09.2022, 10:45)