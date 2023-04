Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

122,10 EUR +0,87% (13.04.2023, 14:09)



XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

122,20 EUR +1,08% (13.04.2023, 13:54)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BEI



NASDAQ OTC-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (13.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Beiersdorf habe letzte Woche starke Q1-Zahlen gemeldet und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Heute Vormittag habe die Hauptversammlung stattgefunden, auf der unter anderem der Dividendenvorschlag des Vorstandes gebilligt worden sei. Die Ausschüttung bleibe erneut unverändert, was bereits seit Jahren kritisiert werde. Dem Kurs habe das bisher nicht geschadet.Im ersten Quartal habe der DAX-Konzern ein Umsatzplus von 12,2 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro verzeichnet. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte das Management ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich. In den Regionen Nord- und Lateinamerika sollten die Umsätze niedrig zweistellig auf jeweils über eine Milliarde Euro anwachsen.Die Hauptversammlung habe wieder einer Dividende von 70 Cent je Aktie zugestimmt. Auf diesem Niveau sei sie seit mehr als zehn Jahren konstant. Steffen Kraus von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) habe das als "eine herbe Enttäuschung" bezeichnet. Nach dem Rekordjahr 2022 habe er eine Dividendenerhöhung erwartet. Die angehobene Umsatzprognose lasse jedoch hoffen, dass es nächstes Jahr so weit sein werde.Bereits Investierte kassieren am Dienstag die Dividende und lassen die Gewinne laufen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: