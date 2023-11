Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mrd. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (14.11.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Die Beiersdorf AG habe für die ersten neun Monate in diesem Jahr einen Umsatz in Höhe von EUR 7,26 Mrd. ausgewiesen, was einem organischen Wachstum von 11,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Auf Quartalsbasis sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 3% gestiegen und habe mit EUR 2,32 Mrd. nahe an den Analystenschätzungen von EUR 2,36 Mrd. gelegen. Der Unternehmensbereich Consumer habe mit einem Umsatz von EUR 5,99 Mrd. ein starkes organisches Umsatzwachstum von 13,6% erzielt. Haupttreiber dieser starken Entwicklung sei die Kernmarke NIVEA (inkl. Labello) das weiterhin erfolgreiche Derma-Geschäft mit den Hautpflegemarken Eucerin und Aquaphor gewesen. La Prairie, die Luxusmarke von Beiersdorf, habe dagegen in den ersten drei Quartalen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Dies sei auf den anhaltend negativen Einfluss des chinesischen und koreanischen Reiseeinzelhandelsmarkts und die daraus resultierende Entscheidung zurückzuführen, die Lagerbestände beim Handel aktiv stark zu reduzieren.Im Unternehmensbereich tesa sei der Umsatz organisch um 1,3% auf EUR 1,26 Mrd. gestiegen. Das Industriegeschäft habe zweistellige Zuwächse in den Bereichen Automotive und Electrical Systems verzeichnet, wo das Wachstum von einer starken Produktpipeline und einer allgemein positiven Marktentwicklung getragen worden sei.Ausblick: Auf Konzernebene hebe Beiersdorf die Umsatzprognose für das Schlussquartal an und erwarte ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte solle leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen.Beiersdorf sei nach längerer Durststrecke wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Durchschnittlich 1/5 der Umsätze seien jedoch der profitableren tesa-Sparte zuzurechnen und würden daher einen zyklischen Charakter aufweisen. In Anbetracht des stockenden Wirtschaftsmotors in der Eurozone bestünden hier Abwärtsrisiken.Der deutsche Konzern punkte in seinen Büchern mit Stabilität und Kontinuität. Beispielsweise orientiere sich Beiersdorf seit Jahren an einer Ausschüttungsquote von rund 25%, was in einer konstanten Dividende pro Aktie in der Höhe von EUR 0,70 seit dem Jahr 2007 resultiere. Die sich daraus ergebende Dividendenrendite von rund 0,6% möge auf manchen Investor zwar abschreckend wirken, die sich daraus ergebende Planungssicherheit sei aus Sicht des Analysten jedoch ebenfalls zu honorieren.Die Aktie sei in den letzten Jahren stets durch hohe Bewertungsniveaus aufgefallen. Während die Kombination aus niedrigen Wachstumsraten und hoher Bewertung signifikanten Kursanstiegen im Wege gestanden habe, habe der zuletzt höhere Gewinn die Bewertungen nach unten und den Kurs nach oben gedrückt. Die Bewertungskennzahlen würden sich dadurch mittlerweile exakt im Bereich des 10-jährigen Durchschnitts befinden. Selbiges gelte für die Prämie relativ zum Gesamtmarkt. Schnäppchen sei die Aktie aber weiterhin keines.Das Kosmetikgeschäft boome und auch das zyklischere Segment tesa zeige bislang keine wirklichen Anzeichen von Schwäche. Dennoch sehe Schleifer letzteres mit Abwärtsrisiken behaftet. Schließlich setze Beiersdorf rund 45% in Europa um, wo der Konjunkturmotor zuletzt etwas ins Stocken geraten sei. Basierend auf den Schätzungen unserer Ökonomen sollte sich die Wirtschaftsdynamik in der Eurozone zwar in einer milden Rezession einpendeln, wir beobachten die Entwicklungen jedoch weiterhin genau, so der Analyst der RBI. Alles in allem aber hätten die Hamburger zuletzt ihre Rückkehr auf den Wachstumspfad bestätigt - Balsam für die Seele der leidgeplagten Anleger:innen.Nach Jahren der Seitwärtsphase sei die Aktie dieses Jahr ausgebrochen und reflektiere mittlerweile die bessere fundamentale Lage. Der bisherige Anstieg vom letzten Tief zum aktuellen Niveau sei in seiner Intensität jedoch der höchste seit gut zehn Jahren. Gute Stimmung im Kosmetiksegment hin oder her, dies erscheine Schleifer etwas zu dick aufgetragen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher sowohl sein Kursziel von EUR 130,00 als auch die Empfehlung zum Halten. Ersteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 14.11.2023)