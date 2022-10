Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BeiGene-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BeiGene-Aktie:

152,00 EUR -2,56% (13.10.2022, 12:40)



NASDAQ-Aktienkurs BeiGene-Aktie:

151,30 USD +20,55% (12.10.2022, 22:00)



ISIN BeiGene-Aktie:

US07725L1026



WKN BeiGene-Aktie:

A1437N



Ticker-Symbol BeiGene-Aktie:

49BA



NASDAQ-Symbol BeiGene-Aktie:

BGNE



Kurzprofil BeiGene Ltd.:



BeiGene Ltd. (ISIN: US07725L1026, WKN: A1437N, Ticker-Symbol: 49BA, NASDAQ-Symbol: BGNE) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das innovative Krebsmedikamente entwickelt und vermarktet, um die Behandlungsergebnisse und den Zugang für weit mehr Patienten weltweit zu verbessern. Das wachsende globale Team von mehr als 9.000 Mitarbeitern verteilt sich auf fünf Kontinente, mit Sitz in Peking/China, Cambridge/USA, und Basel/Schweiz. (13.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BeiGene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BeiGene Ltd. (ISIN: US07725L1026, WKN: A1437N, Ticker-Symbol: 49BA, NASDAQ-Symbol: BGNE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Aktie von BeiGene mit einem Kursplus von gut 20 Prozent für Aufsehen gesorgt. Der Grund für den Kurssprung: Positive Topline-Ergebnisse zum Hoffnungsträger Brukinsa (Zanubrutinib), der bei einer speziellen Form der Leukämie gegenüber Imbruvica der Johnson & Johnson -Tochter Janssen und AbbVie eine Überlegenheit demonstriert habe.Laut BeiGene habe Brukinsa im Rahmen der Phase-3-Studie ALPINE in einer abschließenden Analyse ein überlegenes progressionsfreies Überleben im Vergleich zum Krebsmittel Imbruvica (Ibrutinib) bei Patienten mit chronischer lymphatischen Leukämie (CLL) erzielt. Die Chinesen hätten ein allgemein gutes Verträglichkeitsprofil beobachtet und auch die Sicherheitsergebnisse hätten mit vorherigen Erhebungen übereingestimmt."Dieses positive Ergebnis untermauert unsere Überzeugung, dass Brukinsa den CLL-Patienten, die mit dieser hartnäckigen Krankheit zu kämpfen haben, neue Hoffnung geben kann. Mit dieser abschließenden PFS-Analyse hat BRUKINSA ein besseres progressionsfreies Überleben sowie eine höhere Gesamtansprechrate als Ibrutinib erzielt", so BeiGene-CMO, Mehrdad Mobasher. Der erweiterte Zulassungsantrag für Brukinsa in dieser Indikation sowie beim kleinen lymphatischen Lymphom (SLL) sei bei der US-Gesundheitsbehörde FDA bereits eingereicht worden. Die chinesische Biotech-Schmiede, an der sich Amgen im großen Stil beteiligt habe, erwarte eine Zulassungsentscheidung bis zum 20. Januar 2023.BeiGene könnte in diesen Indikationen im Falle von Zulassungen Marktanteile von AbbVie und Johnson & Johnson streitig machen. Die beiden Unternehmen hätten nur mit dem Krebsmedikament Imbruvica im Jahr 2021 9,8 Milliarden Dollar umgesetzt.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.