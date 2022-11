Die Prospect-Theorie sei ein Verhaltensmodell, das zeige, wie Menschen zwischen Alternativen entscheiden würden, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden seien (Wahrscheinlichkeit von Gewinnen oder Verlusten). Sie zeige, dass Menschen in Bezug auf den erwarteten Nutzen relativ zu einem Referenzpunkt und nicht in Bezug auf absolute Ergebnisse denken würden. Aus der Perspektive der Vermögensallokation würden die Anleger in Bezug auf Verluste oder Gewinne im Verhältnis zu einer Benchmark entscheiden. Während einer solchen Bearbeitungsphase würden die Anleger Faustregeln oder Heuristiken anwenden. Als Nächstes würden die Anleger eine Bewertung verschiedener Ergebnisse (Verluste und Gewinne) vornehmen und sich für eine Allokation mit dem anscheinend höchsten Wert entscheiden. Wir befinden uns in einem Zeitpunkt, in dem unsere Überzeugungen (oder die Art und Weise, wie wir Informationen nutzen) zu sehr von Vorurteilen und Heuristiken geprägt sind und nicht von (historischen) rationalen Erwartungen, so Peter De Coensel.



Die kognitive Dissonanz sei allgegenwärtig: Ab 2022 sei die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien positiv geworden. Dennoch würden neue Informationen über die Inflation vernachlässigt, um an der aktuellen Anlagestrategie festzuhalten. Die Anleger würden anfangen, Informationen zu filtern und sich meist nach der Herde richten. Das Herdenverhalten ermögliche den Abbau der kognitiven Dissonanz erheblich.



Außerdem werde eine einzige neue Information nicht zu einer Veränderung führen. Hier sei Konservatismus im Spiel. Man könne davon ausgehen, dass der Rückgang der Inflationszahlen am vergangenen Donnerstag nicht zu einer Wende bei den Anleihen oder zu einer Konsolidierung bei den Aktienbewertungen geführt habe. Hierfür seien weitere Beweise erforderlich. Die Faustregel besage, dass es 3 bis 5 überraschende Veröffentlichungen oder Beobachtungen brauche, bis sich die eigene Meinung und Anlagestrategie ändere. Konservatismus verzögere sowohl Änderungen in der Vermögensallokation als auch in der Portfoliokonstruktion.



Eine weitere Möglichkeit, wie die Prospect-Theorie die Rationalität verzögern könnte, liege in der eigennützigen Voreingenommenheit und der voreingenommenen Selbstzuschreibung. Die Tendenz zum Eigennutz veranlasst uns, neue Informationen so zu interpretieren, dass sie für uns am günstigsten sind, und Fakten, die zu anderen Schlussfolgerungen als den von uns vertretenen führen würden, zu minimieren, so Peter De Coensel. Häufig würden Anleger auch dazu neigen, Misserfolge anderen in die Schuhe zu schieben und Erfolge ihren eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben, was als verzerrte Selbstzuschreibung bekannt sei. Darüber hinaus veranlasse Peter De Coensel die Verfügbarkeitsheuristik dazu, die Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses zu schätzen. Da die gegenwärtigen Bedingungen zu Leistungsschwierigkeiten geführt hätten, gehe der Experte mit hoher subjektiver Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dies auch in Zukunft der Fall sein werde.



Die oben genannten Verzerrungen und Heuristiken würden zu Momenten der Über- oder Unterreaktion führen, je nachdem, ob es sich um gute oder schlechte Marktnachrichten handle. Die Marktreaktionen zwischen Donnerstag, dem 10. November, und Freitag, dem 11. November, würden perfekt in dieses Bild passen! Dies führe in den meisten Fällen auch zu exzessivem Handel. Die Anleger würden die Signale unterschiedlich interpretieren und unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten auf die Verteilung der Renditen risikofreier und risikoreicher Vermögenswerte anwenden. Am Ende würden die Anleger versuchen, den optimalen Weg einzuschlagen, seien aber mit Konservatismus und kognitiven Verzerrungen konfrontiert, die die Reise erschweren würden. Die Kenntnis der kognitiven Dissonanz auf Makro- und Mikroebene könnte die Anleger in die Lage versetzen, sich besser auf relativ lange oder kurze Episoden von Panik oder Hype vorzubereiten.



Die Panikphase habe im Januar 2022 begonnen. Die Frontloading-Taktik der Zentralbanken bei der Anhebung der Leitzinsen deute auf eine relativ kurze Schmerzphase hin. Neben dem Inflationssignal der letzten Woche haben wir weitere Signale erhalten (verschärfte Finanzbedingungen, schwaches Vertrauen der CEOs, schwaches Investitionswachstum ...), die uns darauf hinweisen, dass Panik Platz machen sollte für eine Phase, in der sich eine rationale Investitionshaltung in den nächsten drei bis fünf Jahren auszahlen könnte, so Peter De Coensel. Man sollte sich auf den Endzustand konzentrieren, denn es werde nicht einfach sein, in den nächsten Quartalen den optimalen Weg zu finden.



Die Theorie der rationalen Erwartungen deute auf eine neutrale Haltung bei der Vermögensallokation hin. Verhaltensbeschränkungen und Heuristiken könnten dazu führen, dass Anleger zu lange an der Seitenlinie oder in einem defensiven, aber bequemen Allokationsrahmen bleiben würden. (15.11.2022/ac/a/m)





