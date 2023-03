Mit Material von dpa-AFX



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) unter die Lupe.Befesa habe nach einem schwachen Schlussquartal seine Ergebnisprognose für 2022 nicht erreicht. So hätten die hohen Energiepreise den Aufbereiter von Reststoffen aus der Stahl- und Aluminiumindustrie im Jahresverlauf zunehmend belastet und ihm in den letzten drei Monaten sogar einen Gewinnrückgang eingebrockt.Dennoch habe Befesa im vergangenen Jahr operativ einen Rekordgewinn erreicht - dank einer Übernahme im US-Zinkgeschäft sowie hoher Metallpreise. Einen Ausblick auf das neue Jahr habe die Befesa-Spitze noch nicht gegeben.An der Börse seien die Neuigkeiten nicht gut angekommen - Investoren hätten Befesa am Donnerstagvormittag abgestraft. Die Aktie sei zeitweise um mehr als acht Prozent gefallen.Das vierte Quartal sei für das Unternehmen etwas schwächer ausgefallen als erwartet, habe Analyst Oscar Val Mas von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion geschrieben. Der Fokus dürfte aber auf dem Ausblick für 2023 liegen. Dieser wiederum sei erst mit den Zahlen zum ersten Quartal zu erwarten, weshalb die durchschnittliche Markterwartung sich vorerst nicht ändern dürfte.Der Nettogewinn habe sich im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf rund 106 Mio. Euro verbessert. Die Aktionäre sollten eine unveränderte Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten. Analysten hätten sich hier ebenfalls etwas mehr erhofft. Der Umsatz habe um 38 Prozent auf knapp 1,14 Mrd. Euro zugenommen.Der Recycling-Spezialist leide unter Kostendruck, was die Margen im vierten Quartal 2022 belastet habe. Langfristig bleibe die Story rund um Befesa interessant.Anleger sollten allerdings vor einem Einstieg positive Chartimpulse abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)