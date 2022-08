Börsenplätze Befesa-Aktie:



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (11.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) unter die Lupe.Nachhaltige Aktien seien an der Börse gefragt. Das treffe auch (wieder) auf den Industrie-Recycler Befesa zu. Das Unternehmen, das Stahlstaub und Salzschlacke aufbereite und recycele, befinde sich nicht zuletzt dank guter Quartalszahlen auf dem aufsteigenden Ast.Hohe Metallpreise und große Mengen an Stahlstaub hätten Befesa auch im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnschub beschert. Die Analysten würden Kursziele von 65 bis 70 Euro sehen. Aus technischer Sicht wäre nach Überwinden der 50-Euro-Marke Platz bis zur 200-Tage-Linie, die knapp unterhalb von 60 Euro verlaufe.Befesa habe das Momentum auf seiner Seite. Die Aktie dürfte deshalb bald die 50-Euro-Marke überwinden und damit ein neues Kaufsignal generieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.08.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link