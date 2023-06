Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Befesa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

33,10 EUR +0,98% (22.06.2023, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

33,08 EUR +0,85% (22.06.2023, 11:05)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (22.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) unter die Lupe.Seit Anfang des Jahres entwickele sich der Aktienkurs des Industrie-Recyclers Befesa mehr als enttäuschend. Knapp 30 Prozent habe der MDAX-Wert mittlerweile eingebüßt, locke hier eine interessante Einstiegchance?In einem generell schwachen Marktumfeld habe Befesa den Handel am Mittwoch mit einem Verlust von knapp drei Prozent beendet und damit ein neues Jahrestief erreicht. Die zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen würden die Aktie derzeit keinen Boden finden lassen. Schuld daran sei der hohe Kostendruck, der weiterhin auf dem Konzern laste. Denn trotz einer Umsatzsteigerung von 20 Prozent in den USA habe sich das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um satte 18 Prozent verringert.Sowohl Goldman als auch die Hamburger Privatbank würden die Aktie weiterhin mit "kaufen" einstufen. Allerdings hätten beide Banken ihre Kursziele zuletzt reduziert. Goldman habe das Kursziel von 54,50 Euro auf 49 Euro gesenkt, Berenberg habe die Einschätzung von 50 Euro auf nun 45 Euro reduziert. Daraus ergebe sich auf aktuellem Kursniveau ein durchschnittliches Kurspotenzial von 46 Prozent.Befesa sei Mitglied im sieben Werte umfassenden "Der Aktionär" Zero Plastic-Index. Weitere Indexmitglieder seien der "Aktionär" Hot-Stock Carbios und der norwegische Hersteller von Leergutrücknahme-Automaten Tomra. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AB3 können Anleger nahezu eins zu an der Entwicklung des Index teilhaben, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link