Börsenplätze Befesa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

34,22 EUR +2,09% (19.07.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

33,30 EUR -0,30% (18.07.2023)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (19.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag habe der DAX die 16.000er-Marke und auch die 50-Tage-Linie nach einem Test erfolgreich verteidigen können. Auch am Dienstag habe das deutsche Börsenbaromenter höher notiert und die 16.100-Punkte-Marke getestet. Der Recycling-Spezialist Befesa erhalte neben der freundlichen Stimmung Rückenwind von Goldman Sachs.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe ihre Einschätzung für Befesa nach der Bekanntgabe eines Chefwechsels unverändert auf "buy" belassen und ein Kursziel von 48 Euro bekräftigt. In einer neuen Studie vom Dienstag habe Analyst Moomal Irfan erklärt, dass der neuen Chef Rafael Perez (Nachfolger von Wolfs Lehmann) genug Erfahrung im Sektor besitze, um das Unternehmen zu führen. Der Experte erwarte zudem keine bedeutenden Strategiewechsel vom neuen CEO.Die Bullen würden bei der Befesa-Aktie mühsam an einer Bodenbildung arbeiten. Der neue CEO könne für frische Impulse sorgen, muss sich aber zunächst auch beweisen. Wichtig sei jetzt, dass die Unterstützung an der 32-Euro-Marke standhaft bleibe. Als erstes Zeichen der Entwarnung muss der Kurs der Befesa-Aktie über den Widerstand an der 36-Euro-Marke ausbrechen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link