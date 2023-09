Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der MDAX innerhalb in der letzten Woche knapp drei Prozent habe zulegen können, weise ein Unternehmen aus dem Index eine starke Outperformance auf. Dabei handle es sich um den weltweit tätigen Entsorger Befesa. Die Aktie habe knapp zehn Prozent zulegen können. Gehe die Rally weiter?Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg biete im wesentlichen Dienste für das Recycling von Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacke an. Seit Jahresanfang habe die Aktie gut zwanzig Prozent verloren, habe aber zuletzt die wichtige Unterstützung bei ungefähr 30 Euro erfolgreich verteidigen können.Die Marktteilnehmer scheinen den Worten von Befesa-Boss Javier Molina immer mehr Glauben zu schenken und dürften somit Hauptgrund für die positive Kursentwicklung sein. Molina rechne damit, dass das Geschäft im zweiten Quartal anziehe und dass die zwei neuen Werke in China in 2023 einen ersten Ergebnisbeitrag liefern würden. Eine Erholung bei den Zinkpreisen dürfte ebenfalls in die Karten des Recyclers spielen und so für eine Fortsetzung der Rally sorgen.Die Aktie ist langfristig aussichtsreich und mit einem KGV 18 und einer Dividendenrendite von 3,69 Prozent attraktiv bewertet, so Jürgen Dreifürst.Befesa sei Mitglied im sieben Werte umfassenden "Der Aktionär" Zero Plastic-Index. Weitere Indexmitglieder seien unter anderem Veolia und der norwegische Hersteller von Leergutrücknahme-Automaten Tomra. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AB3 könnten Anleger nahezu eins zu an der Entwicklung des Index teilhaben. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link