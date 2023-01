Börsenplätze Befesa-Aktie:



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (17.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Weltbevölkerung hinterlasse ungefähr zwei Milliarden Tonnen Müll. Laut Statista werde der Müllberg bis 2050 auf knapp 4 Milliarden Tonnen anwachsen. Anleger hätten mit dem DER AKTIONÄR Zero Plastik Index ( ISIN DE000SL0D5T9 WKN SL0D5T ) die Möglichkeit, in diesen Wachstumsmarkt zu investieren.Der Index bestehe aktuell aus acht europäischen Playern, die durch Recycling von Plastik und Rohstoffen oder mit der Produktion von nachhaltigen Verpackungsmaterialien dem Müll den Kampf ansagen würden. Aktuell höchste Indexgewichtung habe die Aktie von Befesa Die Gesellschaft sei ein in Luxemburg ansässiges Umweltdienstleistungs-Unternehmen, das sich auf die Sammlung und Wiederverwertung von Stahlstaub und Aluminium-Reststoffen spezialisiert habe. 2022 dürfte ein Rekordjahr werden, zumal die im Oktober vorgelegten Unternehmenszahlen hätten überzeugen können. Der Umsatz habe im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gesteigert werden können, der Nettogewinn habe um 42 Prozent zugelegt. Seit Anfang Oktober habe die Aktie nun bereits satte 60 Prozent zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link