Dass die Berichtssaison bisher gefühlsmäßig mehr Schatten als Licht mit sich gebracht habe, solle aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch durchaus positive Nachrichten zu vermelden gebe. So zum Beispiel in Deutschland, wo sich die Stimmung in den Chefetagen der Firmen den vierten Monat in Folge aufgehellt habe. Der ifo-Geschäftslklimaindex sei im Januar von 88,6 Punkten auf 90,2 geklettert. Dies unterstreiche, dass die Zuversicht in der Wirtschaft wachse. Da die Datenveröffentlichung jedoch exakt den Konsensschätzungen entsprochen habe, habe das deutsche Aktienbarometer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kaum reagiert. Mit den Daten zum US-BIP und den Auftragseingängen langlebiger Güter stünden auch heute wieder interessante Veröffentlichungen auf der Agenda - abseits des ohnehin gut gefüllten Unternehmenskalender.



Da Festlandchinas Börsen aufgrund des Neujahrsfestes noch bis Ende der Woche geschlossen bleiben würden, kämen auch heute Morgen noch weniger Impulse aus Asien. In Hong Kong hingegen sei der Handel schon heute wieder aufgenommen worden - mit teils deutlichen Kursgewinnen.



Am Rohstoffmarkt habe sich der Ölpreis, unterstützt durch den leicht schwächelnden Dollar, behaupten können. Allerdings habe gegen Ende die Befürchtung einer konjunkturbedingten geringeren Nachfrage gebremst. Zudem seien die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche nach offiziellen Angaben der Energy Information Administration stärker als erwartet gestiegen. Unterdessen seien die US-Gaspreise auf ein 19-Monats-Tief gefallen. Der Goldpreis habe sich kaum bewegt und moderat im Plus geschlossen. Am Markt für digitale "Währungen" habe vor allem Ether (ETH) für Aufsehen gesorgt. Die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung habe entgegen dem Markttrend deutliche Verluste verzeichnet. Die Ytd-Performance sei mit + 32% in USD aber immer noch beachtlich. (26.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Es war eine beeindruckende Aufholjagd, welche die US-Börsen am gestrigen Handelstag hinlegten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Schließlich habe das Zahlenwerk von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) eingangs noch für ordentlich Verstimmung am breiten Markt gesorgt. Der Softwaregigant habe eigentlich schon am Dienstag nachbörslich seinen Quartalsbericht offengelegt. Der verhaltene Ausblick, vor allem aber die Verlangsamung des Wachstums in der zuletzt starken Cloud-Sparte Azure habe die Anleger dabei zuhauf verschreckt. Das Papier habe daraufhin bereits im europäischen Handel mit teils massiven Abschlägen gehandelt (bis zu -8%) und die Aktien des Konkurrenten Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und damit den ganzen Tech-Sektor nach unten gezogen. Im Handelsverlauf hätten sich die Käufer jedoch wieder aus der Deckung gewagt und hätten dem US-Markt ein Comeback beschert. Am Ende sei ein Großteil der Verluste aufgeholt worden, wobei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), welcher vermehrt mit Standardwerten bestückt sei, gar ein Kursplus über die Ziellinie gerettet habe.