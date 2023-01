Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

3,4805 EUR -27,71% (13.01.2023, 21:15)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

3,8905 USD -25,75% (13.01.2023, 21:01)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schlappe 362 Prozent habe die Aktie von Bed Bath & Beyond in den letzten vier Handelstagen vom Tief bis zum Hoch zugelegt. Auch am Freitag gehe es am US-Aktienmarkt mit den Kurskapriolen rund um die Papiere des US-Einzelhändlers munter weiter - diesmal jedoch gen Süden. "Der Aktionär" beleuchte die Hintergründe der volatilen Kursausschläge und ordne die jüngste Entwicklung ein.Aktuell verdiene Bed Bath & Beyond sein Geld mit dem Verkauf von Küchen- und Haushaltsartikeln sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer. Bald könnte das US-Unternehmen jedoch Geschichte sein. Der Grund: Dem 1971 gegründeten Konzern drohe nach eigenen Angaben möglicherweise die Insolvenz. An der Wall Street sei die Aktie in den vergangenen Handelstagen daher zunächst deutlich unter Druck geraten, wie "Der Aktionär" berichtet habe. Zeitweise sei der Aktienkurs bis auf 1,27 Dollar gefallen. Auf diesem Niveau hätten jedoch spekulative Anleger zugegriffen, die auf einen Short-Squeeze setzen würden, und die Aktie von Bed Bath & Beyond in bester WallStreetBets-Manier am Donnerstag auf ein Tageshoch bei 5,87 Dollar katapultiert. Demnach betrage der Kursgewinn vom Verlaufstief bis zum Verlaufshoch 362 Prozent binnen vier Handelstagen.Am Freitag gehe es im US-Handel für die Papiere von Bed Bath & Beyond nun um rund 17 Prozent nach unten. Damit setze sich die wilde Achterbahnfahrt der vergangenen Handelstage unbeirrt fort. Aus Sicht des "Aktionär" habe diese Zockerei nichts mit nachhaltigem Vermögensaufbau gemein. Es gilt die Devise: Den Letzten beißen die Hunde, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie: