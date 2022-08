Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

24,94 EUR +22,31% (17.08.2022, 19:19)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

25,07 USD +21,40% (17.08.2022, 19:05)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (17.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Bed Bath & Beyond sorge erneut für Furore. Nachdem die Meme-Aktie am gestrigen Dienstag teilweise mit einem Plus von mehr als 70% aufgeleuchtet sei, schienen sich diese Kurskapriolen auch am Mittwoch fortzusetzen. Am Mittwoch stehe der Titel bei hohem Handelsvolumen erneut ganz weit oben auf den Gewinnerlisten.Bed Bath & Beyond habe im August bereits fünf Tage mit Kursgewinnen von mehr als 20% verzeichnet. Auch das Handelsvolumen sei ungewöhnlich hoch gewesen. Am Dienstag seien fast 40 Mio. Aktien gehandelt worden. Zur Einordnung: Im Juli habe es keinen einzigen Tag mit einem Handelsvolumen von auch nur 20 Mio. Stück gegeben.Die massiven Ausschläge schienen eine Fortsetzung des "Meme-Trading-Wahnsinns" zu sein, der die Wall Street im vergangenen Jahr - im Januar beginnend mit GameStop - erfasst habe. Das Prinzip: Eine große Zahl von Kleinanlegern, wie die sogenannten Reddit-Gemeinde, würden Aktien mit hohem Leerverkaufsanteil gezielt in die Höhe treiben - in der Hoffnung, eine Drucksituation zu erzeugen, in der etwa Hedgefonds, die gegen die Aktie gewettet hätten, gezwungen seien, ihre Positionen zu schließen. Das führe in der Folge (Short Squeeze) zu weiteren Kurssteigerungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie: