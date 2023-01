Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (05.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Der US-Einzelhändler Bed Bath & Beyond habe am Donnerstag vor großen finanziellen Herausforderungen gewarnt. Das Unternehmen, das derzeit in einem tiefgreifenden Umbau stecke, habe laut eigenen Angaben Probleme damit, neue Kunden zu akquirieren und den Umsatz anzukurbeln. Stattdessen könnte der Verlust im dritten Quartal nochmals massiv ansteigen. Die Anleger würden die Aktie panisch aus den Depots werfen.Bed Bath & Beyond habe gewarnt, dass das Unternehmen wahrscheinlich nicht über die nötigen Barmittel verfügen werde, um Ausgaben wie Mietverträge oder Zahlungen an Lieferanten zu decken. Das Unternehmen habe erklärt, dass es finanzielle Optionen prüfe, darunter auch die Beantragung eines Insolvenzverfahrens, wie CNBC berichte.An der Wall Street dürften die Papiere mit einem hohen Verlust in den Handel starten. Vorbörslich zeichne sich ein Minus von rund 20 Prozent ab."Der Aktionär" rät die Bed Bath & Beyond-Aktie dringend zu meiden, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 05.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link