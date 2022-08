NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

11,47 USD -38,17% (19.08.2022, 18:46)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (19.08.2022/ac/a/n)



Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Bed Bath & Beyond gehört. Das Papier des US-Einzelhändlers sei heute sowohl bei den Käufen als auch Verkäufen ganz oben zu finden gewesen. Ein 20-jähriger Uni-Student habe durch den Verkauf einer Beteiligung an dem angeschlagenen US-Unternehmen einen Gewinn von rund 110 Mio. USD erzielt, nachdem der Aktienkurs von Bed Bath & Beyond in die Höhe geschossen sei.