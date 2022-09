Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Einzelhandelskette Bed Bath & Beyond habe derzeit mit mehreren Problemen zu kämpfen. Dank der Schließung unrentabler Filialen und der Entlassung eines Teils der Belegschaft solle dem Unternehmen aber in den kommenden Monaten der Turnaround gelingen. Das würden die Analysten zu den Plänen des US-Unternehmens sagen.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, plane Bed Bath & Beyond 150 Stores zu schließen und rund 20 Prozent der Belegschaft zu entlassen. Dennoch würden die Analysten offenbar nicht mit einer schnellen Trendwende rechnen: "Während wir glauben, dass das Unternehmen mit seinem verbesserten Managementteam Fortschritte gemacht hat und die Aktie angesichts der aktuellen Bewertung nicht viel abwirft, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass noch viel Arbeit vor Bed Bath & Beyond liegt", habe J.P. Morgan-Analyst Christopher Horvers geschrieben.Oberstes Ziel sei es derweil laut Unternehmensangaben, das Kundenvertrauen zurückzugewinnen. Im ersten Quartal sei der Umsatz um rund ein Viertel auf 1,46 Milliarden Dollar eingebrochen.Die Achterbahnfahrt der Aktie von Bed Bath & Beyond setze sich auch am Donnerstag unverändert fort: Im vorbörslichen US-Handel würden die Papiere zeitweise rund vier Prozent schwächer notieren. Seit dem kürzlich markierten Verlaufshoch bei 30 Dollar habe die Aktie inzwischen rund 70 Prozent an Wert verloren."Der Aktionär" habe im Vorfeld mehrfach vor den Risiken rund um die Kurskapriolen bei den Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond, AMC und GameStop gewarnt. Wer hier mitzocken wolle, sollte sich der (Verlust-)Gefahr unbedingt bewusst sein. Die Aktie von Bed Bath & Beyond ist keine Empfehlung des "Aktionär", so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link