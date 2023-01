Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

2,926 EUR +52,46% (11.01.2023, 21:08)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

3,29 USD +58,94% (11.01.2023, 20:56)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (11.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Die Aktie des kriselnden Heimausstatters Bed Bath & Beyond springe am Mittwoch den dritten Tag in Folge in die Höhe. Seit Montag beziffere sich der Anstieg auf rund 140 Prozent. Es sei aber nicht die einzige Meme-Aktie, die die Kleinanleger in Herrscharen anlocke. Auch AMC und GameStop seien wieder stark gefragt.Die Rally bei Bed Bath & Beyond sei umso bemerkenswerter, weil das Unternehmen zuletzt mit den Q4-Zahlen vor einem Gang zum Insolvenzrichter in den nächsten Wochen gewarnt habe. Der Einzelhändler habe im vierten Quartal 2022 mehr Verlust gemacht als erwartet, was eine Rettung immer unwahrscheinlicher erscheinen lasse. Trotzdem würden die Anleger zugreifen, als gäbe es kein Morgen mehr.Ähnlich gefragt seien auch andere Meme-Aktien wie AMC (+15 Prozent) oder Carvana (+26 Prozent).Bed Bath & Beyond sei unbestritten ein Pleitekandidat. Doch das scheine viele Kleinanleger nicht im Ansatz zu stören. Nicht ausgeschlossen, dass die Aktie weiter steige und auch die 5-Dollar-Marke überwinde. Ein Einstieg hätte aber nicht mit seriöser Geldanlage zu tun.Wer zocken will, muss auch mit hohen Verlusten rechnen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link