Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

13,464 EUR +25,22% (29.08.2022, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

13,37 USD +24,95% (29.08.2022, 21:47)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt zum Wochenauftakt lahme, gehe bei den Meme-Aktien erneut die Post ab: Um 31 Prozent schnelle die Aktie von Bed Bath & Beyond zeitweise nach oben. Allerdings gehe es längst nicht für alle Werte aufwärts, die bei den wallstreetbets-Anhängern beliebt seien. Diese Aktie sei heute eine Rohrkrepierer.Wie "Der Aktionär" mehrfach berichtet habe, würden die teilweise massiven Kursausschläge bei den Aktien von AMC Entertainment, Bed Bath & Beyond und GameStop aus dem Prinzip resultieren, dass sich eine große Zahl von Kleinanlegern Aktien mit hohem Leerverkaufsanteil gezielt in die Höhe treibe - in der Hoffnung, eine Drucksituation zu erzeugen, in der etwa Hedgefonds, die gegen die Aktie gewettet hätten, gezwungen seien, ihre Positionen zu schließen. Das führe in der Folge (Short Squeeze) zu weiteren Kurssteigerungen.Während die Kurskapriolen bei Bed Bath & Beyond zum Wochenauftakt mit einem Plus von zeitweise 31 Prozent ungebrochen weitergehen würden, scheinen die über die Social-Media-App Reddit organisierten Kleinanleger die Lust an den Papieren des Kinobetreibers AMC Entertainment verloren zu haben: Die AMC-Aktie verliere rund sieben Prozent. Für die GameStop-Papiere gehe es indes um rund drei Prozent nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie: