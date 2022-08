Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

11,356 EUR +41,74% (08.08.2022, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

11,75 USD +44,00% (08.08.2022, 17:05)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (08.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Die Kursturbulenzen bei Bad Bath & Beyond würden weiter gehen. Nachdem die Aktie des US-Unternehmens seit dem Jahreswechsel bis Anfang August rund 65 Prozent eingebüßt habe, würden organisierte Kleinanleger nun wieder verstärkt zugreifen. Seit Monatsbeginn habe die Aktie um satte 125 Prozent zugelegt. Alleine zum Wochenauftakt würden die Papiere dabei ein Plus von rund 40 Prozent verbuchen.Einen Grund für die Rally der bekannten Meme-Aktie fundamental untermauert, gebe es zwar nicht. Allerdings halte dies die Zocker erfahrungsgemäß nicht davon ab, massiv bei vermeintlich über Gebühr leerverkauften Aktien zuzuschlagen. Neben Bad Bath & Beyond hätten in der Vergangenheit auch die GameStop-Aktie sowie die AMC-Papiere zu den beliebtesten Titeln der über die Online-Plattform Reddit organisierten Privatanleger gezählt.Die Aktie von Bath Bed & Beyond ist keine Empfehlung des "Aktionär". Wer hier mitspielen will, sollte sich bewusst sein, dass es nur um einen Zock geht, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 08.08.2022)Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie: