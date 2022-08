Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (18.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Meme-Aktie Bath & Beyond (BBBY) gehe der Kurs-Wahnsinn weiter - nur diesmal in die andere Richtung. Nachdem sich die Zocker-Aktie im August vervierfacht habe, stehe am heutigen Donnerstag ein ordentliches Minus zu Buche. Dafür seien zwei aktuelle Nachrichten verantwortlich, die im engen Kontext stünden.BBBY-Groß-Aktionär, Ryan Cohen, habe in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht gesagt, dass er seine gesamte Beteiligung am US-Wohnungsausstatter verkaufen wolle, wie CBNC berichte. Der Anteil belaufe sich - unter Einbeziehung seiner Optionspositionen - auf etwa 11,8 Prozent. Es sei allerdings unklar, ob Cohen seine Aktien bereits veräußert habe.Diesem Beispiel sollten Anleger folgen und ebenfalls aus der BBBY-Aktie aussteigen, ergänze Wedbush-Analyst, Seth Basham, der das Papier - ebenfalls am Mittwoch - von "neutral" auf "underperform" heruntergestuft habe. Sein Kursziel laute weiterhin 5 Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs, der bei 17,80 Dollar notiere, sei das ein Abwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent. Die Bewertung des Unternehmens an der Börse stimme nicht mit den Fundamentaldaten überein, selbst wenn Bed Bath & Beyond eine (operative) Trendwende schaffen sollte, so der Analyst. AMC oder auch GameStop seien keine Empfehlungen des "Aktionär". Wer hier mitspielen wolle, sollte sich bewusst sein, dass es um einen absoluten Zock gehe."Der Aktionär" rät Anlegern jedoch, bei diesem gefährlichem Spiel besser nicht mitzumachen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Bed Bath & Beyond-Aktie. (Analyse vom 18.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link