Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

1,3298 EUR -16,97% (06.01.2023, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

1,405 USD -16,86% (06.01.2023, 16:39)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (06.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Wie das "Wall Street Journal" berichtet habe, bereite sich Bed Bath & Beyond darauf vor, innerhalb der nächsten Wochen einen Insolvenzantrag zu stellen. Das Unternehmen befinde sich in der Anfangsphase der Planung für einen Konkursantrag nach Kapitel 11 und die Diskussionen könnten sich bis in den Februar hinein erstrecken, habe es unter Berufung auf Insider-Kreise in dem Bericht geheißen.Bereits am Donnerstag habe Bed Bath & Beyond davor gewarnt, dass das Unternehmen erhebliche Zweifel an seinem eigenen Fortbestehen habe und das es Insolvenzschutz beantragen könnte, wie DER AKTIONÄR berichtet habe.An der NASDAQ verliere die Bed Bath & Beyond-Aktie rund 18 Prozent. Bereits am Vortag habe der US-Titel rund 30 Prozent eingebüßt. Gegenüber dem Verlaufshoch, das im Zuge der WallStreetBets-Exzesse bei 53,90 Dollar markiert habe, betrage das Minus bereits 97 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie: