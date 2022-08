Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

9,194 EUR -23,92% (31.08.2022, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

9,38 USD -22,54% (31.08.2022, 15:54)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (31.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Herber Rückschlag bei Bed Bath & Beyond: Am Dienstag breche die beliebte Meme-Aktie im frühen US-Handel um rund ein Viertel ein. Bereits am Vortag hätten die Papiere ein Minus von neun Prozent verbucht. Grund für den Kurseinbruch am heutigen Handelstag seien indes Nachrichten über eine geplante Kapitalmaßnahme.Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgehe, wolle Bed Bath & Beyond neue Aktien in unbestimmter Höhe ausgeben, um weiteres Kapital an der Börse einzusammeln. Zuvor habe das Unternehmen bereits eine Finanzierung von Sixth Street Partners in Höhe von 375 Millionen Dollar erhalten, wie CNBC berichte.An der Börse gerate die Aktie wegen der Nachricht am Dienstag ins Taumeln und verliere im frühen US-Handel rund 24 Prozent. Neben der geplanten Kapitalerhöhung dürfte auch die Ankündigung über Ladenschließungen und Personalabbau den Kurs belasten: Als Teilmaßnahme des laufenden Turnarounds wolle Bed Bath rund 150 seiner "weniger produktiven" Filialen schließen und etwa jeden fünften Arbeitsplatz in der Verwaltungszentrale sowie der Lieferkette streichen.Die Aktie von Bed Bath & Beyond ist keine Empfehlung des "Aktionär", so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 31.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link