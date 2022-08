Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (19.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Für die Anleger der Bed Bath & Beyond werde es zunehmend ungemütlich. Nachdem die Aktie von der sogenannten Reddit-Gemeinde zuletzt massiv hochgezockt worden sei, nehme sie am Freitag richtig Fahrt gen Süden auf. Nach dem gestrigen Absturz melde sich nun ein weiteres Analysehaus zu Wort.Die Telsey Advisory Group erwarte, dass die Bed Bath & Beyond-Aktie perspektivisch bei 3 USD notieren werde - das entspreche einem Rückgang von fast 84% gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag von 18,55 USD.Bereits am Donnerstag habe die Bed Bath & Beyond-Aktie rund ein Fünftel an Wert verloren, nachdem Ryan Cohens Investmentfirma RC Ventures den Verkauf seines Anteils angekündigt habe. Der Investor gelte v.a. bei jungen Anlegern als Vorbild. Zudem hätten die Wedbush-Analysten ebenfalls am Mittwoch die Aktie von "neutral" auf "underperform" herabgestuft und ein Kursziel von 5 USD genannt.Die Meme-Aktien wie Bath Bed & Beyond, AMC Enertainment oder auch GameStop seien keine Empfehlungen des "Aktionärs". Wer hier mitzocken wolle, sollte sich der (Verlust-)Gefahr unbedingt bewusst sein. Denn Papiere, die so schnell extrem steigen würden, könnten auch genauso in hohem Tempo nach unten sausen. Und bekanntlich mache dann der Letzte das Licht aus."Der Aktionär" rate Anlegern, bei diesem gefährlichem Spiel besser nicht mitzumachen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link