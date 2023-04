Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

0,308 EUR -3,45% (05.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

0,3371 USD -4,75% (05.04.2023, 21:59)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bed Bath & Beyond stehe kurz vor der Insolvenz. Der US-Einzelhändler habe wegen schlechter Geschäfte akute Probleme, seine Regale zu füllen. Viele Lieferanten hätten Medienberichten zufolge bereits ihre Kreditkonditionen verschärft oder würden nur noch Vorkasse akzeptieren. Um dieses Problem zu lösen, habe der Konzern nun eine neue Partnerschaft geschlossen, doch die Anleger würden skeptisch bleiben.Konkret habe Bed Bath & Beyond eine Zusammenarbeit mit Hilco Global bekannt gegeben, um neue Ware in die Regale zu schaffen. Im Rahmen eines Konsignationsprogramms mit der Hilco Global-Tochter ReStore Capital, die laut CNBC "kreative Finanzierungslösungen" für Unternehmen in Schwierigkeiten anbiete, werde ReStore Capital auf revolvierender Basis jederzeit Waren im Wert von bis zu 120 Millionen Dollar von den wichtigsten Lieferanten von Bed Bath & Beyond kaufen, um anschließend die Lagerbestände der gleichnamigen Kette und der Konzerntochter Buybuy Baby aufzufüllen."Unser neues Vendor-Consignment-Programm ermöglicht es uns, unseren Bestand an Top-Artikeln, die die Kunden kaufen, zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Diese kapitalschonende Lösung ermöglicht es uns, die Warenverfügbarkeit zu erhöhen und die Nachfrage besser zu befriedigen", habe der Bed Bath & Beyond-Chef, Sue Gove, anlässlich der Vereinbarung gesagt."Der Aktionär" rät Anlegern dringend einen großen Bogen um die Meme-Aktie zu machen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Bed Bath & Beyond Inc. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link