Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (05.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Nach vielen Kreditaufschüben und Kapitalerhöhungen habe das Unternehmen Ende April Insolvenz anmelden müssen. Unmittelbar vor der Pleite habe Bed Bath & Beyond bei Zulieferern nicht einmal mehr für den Verkauf vorgesehene Ware bezahlen können; teilweise sei der Einkauf über die kreditgebenden Banken organisiert worden, die dafür direkt aus den Umsätzen beteiligt worden seien.Seither seien einerseits Dutzende Geschäfte geschlossen, andererseits sogar die Marken- und Namensrechte verkauft worden. Die halte jetzt der auf Haushaltswaren spezialisierte Online-Händler Overstock, der dafür rund 22 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt haben solle. Peanuts im Vergleich zur Verschuldung: Bed Bath and Beyond sei mit einer Nettoverschuldung von 3,3 Mrd. Dollar in die Insolvenz gegangen.Weder die Insolvenz noch die Abwicklung des operativen Geschäfts hätten Trader davon abgehalten, weiter mit der inzwischen nur noch "Over-The-Counter" (OTC) zu handelnden Aktie zu zocken. Laut eines Berichts der "Financial Times" seien in den vergangenen Wochen Papiere im Wert von 200 Millionen Dollar gekauft worden: Dümmer gehe es wirklich nimmer!Stelle man nämlich sämtlichen Verbindlichkeiten die noch existierenden Assets gegenüber, ergebe sich ein Fehlbetrag von 800 Millionen Dollar. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach der vollständigen Abwicklung des Unternehmens noch etwas zu verteilen gebe, sei dadurch gleich null. Zumal Aktionäre ohnehin die letzten in einer langen Reihe von Gläubigern wären.Über die Motive der Zocker lasse sich angesichts der finanziellen Ausweglosigkeit nur spekulieren. Eine mögliche Erklärung sei, dass es der Aktie in den vergangenen drei Jahren an Drama nicht gefehlt habe. Am offensichtlichsten seien die periodischen Short-Squeezes mit atemberaubenden Kursanstiegen in kürzester Zeit. Gier dürfte also ein Motiv sein.Zwischen Gier und der Freude am Spektakel mische sich aber noch etwas anderes: Um die nach GameStop und AMC Entertainment beliebteste Meme-Aktie würden sich zahlreiche Mythen ranken - um nicht zu sagen: knallharte Verschwörungstheorien.Ein Mythos sei, dass eine Veräußerung von "Buy Buy Baby", der auf Kleinkindbedarf spezialisierten Tochter, Milliarden bringen könnte. Dank eines starken Online-Geschäfts sei die hundertprozentige Tochter einer der wenigen zuletzt noch profitablen Geschäftsbereiche gewesen. Diese Hoffnung verkenne aber die milliardenschweren Verbindlichkeiten, die selbst bei einem überraschend einträglichen Verkauf kaum zu vollständig zu bedienen wären.Häufig begegne man auch der Spekulation, dass Shortseller ihre Positionen noch immer nicht geschlossen hätten. Immer wieder stoße man in Online-Foren auf Beiträge, die behaupten würden, der Aktienkurs wäre mithilfe aus dem Nichts erschaffener, leerverkaufter Aktien (sog. "Synthetic Shorts") manipuliert worden, sodass es mehr leerverkaufte als physisch tatsächlich vorhandene Anteilsscheine gäbe. Es bräuchte nur den einen richtigen Impuls, dieses Fass zum Überlaufen zu bringen, und die Aktie würde explodieren - völlig unabhängig von der Insolvenz.Egal, wie irre einem das erscheinen möge, Bed Bath & Beyond sei nicht die Ausnahme. Selbst in den OTC gehandelten Aktien der Pleitebanken First Republic, Silicon Valley und Signature seien nach deren Insolvenz und Abwicklung durch die Einlagensicherungsbehörde FDIC Aktien im Wert mehrerer Hundert Millionen Dollar gehandelt worden. Der Wahnsinn scheine also Methode zu haben. Immerhin, denn Erfolg werde er keinen haben.