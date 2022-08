Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



25,3901 USD +58,3901% (16.08.2022)



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (16.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein paar Meme-Aktien würden am Dienstag wieder einmal für Aufmerksamkeit sorgen. Besonders die Papiere von Bed Bath & Beyond (BBBY) würden mit einem Aufschlag von zeitweise mehr als 70 Prozent ins Auge stechen. Dabei sei der Titel bereits in den vergangenen beiden Tagen von den Reddit-Gemeinde um mehr als 50 Prozent nach oben gezockt worden. Und das sei noch nicht alles.Insgesamt habe die BBBY-Aktie nämlich in den vergangenen 14 Tagen um unglaubliche 177 Prozent - ohne das aktuelle Kursplus - zugelegt. Das ebenfalls Erstaunliche: Die Aktie sei an 13 von diesen zwei Wochen mit einem Pluszeichen aus dem Handel gegangen.Dabei habe die B. Riley-Analystin Susan Anderson die Anleger am Dienstag gewarnt, indem sie ihr Rating für den Titel von "neutral" auf "sell" gesenkt und zugleich ihr Kursziel von 5,00 Dollar bestätigt habe - was einen Abschlag von 68,8 Prozent allein gegenüber dem Schlusskurs von 16 Dollar am Montag bedeute.Anderson habe gesagt, die Herabstufung erfolge, nachdem sich die Aktie (BBBY) mehr als verdreifacht habe, obwohl der Haushaltswarenhändler "sehr schwache" Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt habe. GameStop -Saga im Januar 2021 große Bekanntheit erlangt habe, so Anderson in einer Mitteilung an Kunden. "Wir glauben, dass BBBY derzeit zu unrealistischen Bewertungen gehandelt wird", so die Analystin abschließend.Die BBBY-Aktie werde zur US-Mittagszeit mit einem Aufschlag von mehr als 50 Prozent gehandelt.Die Meme-Aktien wie Bath Bed & Beyond, AMC oder auch GameStop seien keine Empfehlungen des "Aktionär". Wer hier mitspielen wolle, sollte sich bewusst sein, dass es um einen Zock gehe."Der Aktionär" rät Anlegern, bei diesem gefährlichem Spiel besser nicht mitzumachen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2022)