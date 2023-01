NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

1,625 USD +24,05% (09.01.2023)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (10.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond: Aktie steigt trotz Insolvenzsorgen - AktiennewsDie Aktien von Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) legten in einer weiteren volatilen Sitzung um mehr als 32% zu, so die Experten von XTB.Die Käufer hätten versucht, einige der jüngsten schweren Verluste auszugleichen, nachdem das WSJ (Wall Street Journal) berichtet habe, dass der angeschlagene Haushaltswarenhändler sich darauf vorbereite, in den nächsten Wochen Konkurs anzumelden, da er möglicherweise bald nicht mehr in der Lage sein werde, seine Kosten zu decken, da die Umsätze zurückgegangen seien und die Besucherzahlen in den Geschäften sinken würden. Die endgültige Entscheidung werde höchstwahrscheinlich morgen bei der Präsentation der jüngsten Quartalsergebnisse bekannt gegeben, die vor US Börseneröffnung stattfinden werde.Die Aktie von Bed Bath & Beyond sei von ihrem neuen Allzeittief bei 1.2750 USD abgeprallt und Händler sollten sich auf eine erhöhte Volatilität während der morgigen Sitzung einstellen.Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:1,5482 EUR +4,16% (10.01.2023, 13:37)