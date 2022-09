Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

8,445 EUR -3,51% (02.09.2022, 15:56)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

8,31 USD -4,59% (02.09.2022, 15:41)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (02.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es drohe der vierte Verlusttag in Folge für Bed Bath & Beyond. Die Papiere des US-Einzelhändlers würden am Freitag zu Handelsbeginn erneut deutlich nachgeben, womit die jüngsten Kursgewinne vollends abgeschmolzen seien. Auch die 50-Tage-Linie sei mittlerweile wieder zum Greifen nahe. Die Papiere würden ein Spielball von Spekulanten bleiben.Nachdem bereits die Nachricht einer geplanten Kapitalerhöhung am Dienstag die Euphorie, die die Aktie am Montag 25 Prozent habe zulegen lassen, abgewürgt habe, notiere Bed Bath & Beyond am Freitag fünf Prozent im Minus.Würden sich die Verluste ausweiten, würden die Papiere auch wieder den GD50 drohen, der aktuell bei 8,16 Dollar verlaufe, nach unten zu durchbrechen. Das Kursplus von 52 Prozent, die BBBY zwischen dem 23. und dem 29. September einfahren habe, habe die Aktie mit dem Verlust vom Freitag komplett wieder abgegeben.Die Kurskapriolen von Bed Bath & Beyond dürften anhalten: Laut der Analyse-Website Swaggystocks sei BBBY auf Social Media nach wie vor die am zweithäufigsten besprochene Aktie nach NVIDIA.Als seriöse Anlage eignen sich Papiere des Einzelhändlers keinesfalls, wer mitspekulieren möchte - und sich des Risikos bewusst ist -, kann dies aber tun, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link