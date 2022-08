Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (31.08.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond: Die Aktie gibt vor Eröffnung der Wall Street mächtig nach - AktiennewsDie Stimmung rund um Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) verschlechterte sich im Vorfeld der heutigen Eröffnung nach einer Reihe von Nachrichten im Zusammenhang mit einer strategischen Aktualisierung, so die Experten von XTB.Hier seien die wichtigsten Entwicklungen des Unternehmens:Das Unternehmen bestätige den Erhalt einer neuen Finanzierung in Höhe von 500 Mio. USD, um seine Liquiditätslage zu verbessern.Das Unternehmen kündige Entlassungen (20% der Belegschaft) und die Schließung von 150 Geschäften an, um die Kosten zu senken.Das Unternehmen reduziere seinen Investitionsplan von 400 auf 250 Mio. USD und trenne sich von einem Drittel seiner Marken (Haven, Wild Sage und Studio 3B).Die Aktien des Unternehmens würden derzeit mehr als 24% verlieren. (News vom 31.08.2022)