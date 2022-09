Die Aktien von Hewlett Packard Enterprise (HPE) (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP, NYSE-Ticker: HPE) hätten in dem trüben Umfeld nur leicht nachgegeben, während die von HP Inc um fast 8% abgesackt seien. HPE, spezialisiert auf Unternehmens-IT, Software und Services, habe für das dritte Geschäftsquartal im Jahresvergleich gestiegene Umsätze und Ergebnisse gemeldet. Die Resultate seien Börsianern zufolge besser als erwartet ausgefallen. Der PC- und Druckerhersteller HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) aber habe seinen Ausblick wegen einer eher schwächelnden Nachfrage gesenkt.



Bei der Foto-App Snapchat lasse das Wachstum weiter nach und die Betreiberfirma Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) reagiere nun mit einem Stellenabbau. 20% der über 6.000 Jobs bei dem Unternehmen sollten gestrichen werden. Die Kündigungen seien Teil eines Spar- und Umbauprogramms, dem auch weitere Investitionen in Innovationsprojekte wie etwa die fliegende Mini-Kamera Pixy zum Opfer fallen sollten. Die Sparmaßnahmen von Snap seien am Markt gut angekommen: Die Aktien seien um 8,7% in die Höhe geschnellt. Parallel hätten die Anleger auch bei den Papieren der Branchenkollegen Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) zugegriffen, die um 4,9 bzw. 3,7% angestiegen seien.



Der deutsche Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) prognostiziere nach dem zweiten Quartal im aktuellen Geschäftsjahr einen Rückgang des Gewinns um 13% auf EUR 1,3 (2021: 1,5) Mrd. Zuvor habe adidas eigentlich mit einer Steigerung des Gewinns auf rund EUR 1,8 Mrd. gerechnet. Ebenso passe adidas seine Umsatzprognosen an. Anstatt einem Umsatzwachstum von etwa elf Prozent sei nur noch ein Zuwachs von fünf bis neun Prozent zu erwarten. (01.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern brachen die Aktien von Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) um gut 21% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der angeschlagene Bäder- und Wohnraumausstatter habe umfangreiche Maßnahmen angekündigt, um wieder in die Gänge zu kommen, sein Wachstum und die Ertragskraft zu steigern und die Bilanz sowie den freien Barmittelzufluss zu verbessern. So wolle er von Zeit zu Zeit eigene Aktien verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Zudem sollten Arbeitsplätze abgebaut und ertragsschwache Markengeschäfte geschlossen werden.