Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

4,963 EUR -19,94% (29.06.2022, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

5,125 USD -21,52% (29.06.2022, 16:29)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (29.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Der Absturz bei Bed Bath & Beyond gehe weiter. Der Omnichannel-Einzelhändler habe bei den am Mittwoch präsentierten Quartalszahlen auf ganzer Linie enttäuscht und sei sogar noch hinter den deutlich nach unten geschraubten Erwartungen zurückgeblieben.Bereits bei der Vorstellung der Q4-Zahlen im April habe das Management gewarnt, die gestörten Lieferketten würden die Entwicklung des Einzelhändlers auch im ersten Quartal 2022 belasten. Mit einem Umsatz von 1,46 Mrd. Dollar habe Bed Bath & Beyond nun den von FactSheet erfassten Analystenkonsens von 1,5 Mrd. Dollar verfehlt. Beim bereinigten Verlust pro Aktie hätten die Experten 1,39 Dollar auf dem Zettel gehabt. Tatsächlich habe das Unternehmen ein Minus von 2,83 Dollar pro Aktie eingefahren.Im Zuge der verheerenden Ergebnisse habe Bed Bath & Beyond gemeldet, dass Mark Tritton, der seit Ende 2019 die Geschicke des Einzelhändlers geleitet habe, als CEO zurückgetreten sei. Interimsweise übernehme Sue Gove, bislang unabhängiges Mitglied des Vorstands, die Geschäftsführung. Laut Unternehmensangaben werde sie sich vorrangig um die Probleme in der Lieferkette und bei den Lagerbeständen kümmern und versuchen, die Bilanz des Unternehmens zu stärken.Dass das erste Quartal schwierig werden würde für den US-Einzelhändler, sei erwartet worden. Das Ausmaß überrasche dennoch. Ob der Turnaround mit einer neuen Geschäftsführung gelinge, sei fraglich.DER AKTIONÄR rät daher weiter dazu, bei der Bed Bath & Beyond-Aktie auf Abstand zu bleiben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 29.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link