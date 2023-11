Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

45,20 EUR -1,31% (23.11.2023, 10:08)



XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

45,27 EUR -1,20% (23.11.2023, 10:02)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com (23.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der schwäbische IT-Dienstleister ist im dritten Quartal nur leicht gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Konzernweit sei der Umsatz um 1,0 Prozent auf 1,48 Mrd. Euro gestiegen. Das sei deutlich weniger gewesen, als von Analysten zuvor geschätzt. "Wir sehen nach wie vor eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung vor allem unserer mittelständischen Kunden", habe CEO Thomas Olemotz erklärt.Die Aktie habe auf Monatssicht dennoch um knapp zehn Prozent zulegen können. Was gut angekommen sei: Der Vorsteuergewinn sei dank eines gut laufenden Softwaregeschäfts überraschend um 6,4 Prozent auf 93,9 Mio. Euro geklettert. Die Marge habe sich entsprechend um 0,3 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent verbessert. Auch der Auftragseingang habe sich positiv entwickelt: Er sei konzernweit um 18,3 Prozent gestiegen. Bechtle gehe außerdem davon aus, dass öffentliche Auftraggeber und andere Großkunden weiter stark in IT investieren würden - und bestätige daher die Prognose, den Umsatz und das Ergebnis im Gesamtjahr deutlich zu steigern und die Marge auf Vorjahresniveau (5,8 Prozent) zu halten.Für zusätzlichen Schub hätten mehrere positive Analystenkommentare gesorgt. Deutsche Bank Research etwa habe das Kursziel von Bechtle nach den Quartalszahlen von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" gelassen. Bei dem IT-Dienstleister sichere der Auftragseingang den künftigen Erfolg, habe Analyst Lars Vom-Cleff geschrieben. Der Anstieg des Kursziels sei niedrigen Kapitalkosten zu verdanken. (Ausgabe 46/2023)Börsenplätze Bechtle-Aktie: