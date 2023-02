Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

40,55 EUR +0,42% (09.02.2023, 10:51)



XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

40,54 EUR +0,67% (09.02.2023, 10:35)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com (09.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Das IT-Systemhaus Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist 2022 kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Berechnungen zufolge seien die Erlöse um mehr als 13 Prozent auf erstmals über 6 Mrd. Euro geklettert. Das vierte Quartal sei das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte gewesen, habe es geheißen. Auch das Vorsteuerergebnis habe zugelegt - mit über neun Prozent auf rund 350 Mio. Euro allerdings nicht ganz so dynamisch wie der Umsatz. Die entsprechende Marge sei damit von 6,0 Prozent auf 5,8 Prozent zurückgegangen. Eigentlich habe sich Bechtle einen stabilen Wert vorgenommen - bei einem Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent. CEO Thomas Olemotz habe sich mit dem Erreichten dennoch mehr als zufrieden gezeigt: "Vor allem angesichts der extrem schwierigen Rahmenbedingungen sind unsere Zahlen 2022 ein sehr großer Erfolg", so der Manager.Was in der Chefetage ebenfalls für gute Laune gesorgt habe: Bechtle habe es im Schlussviertel geschafft, den hohen Lagerbestand, der sich in den vergangenen Quartalen angesammelt habe, schrittweise zurückzufahren. Mit dem Abbau sei auch die Trendwende beim Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft gelungen, der im Gesamtjahr nun positiv ausfallen dürfte. Nach neun Monaten habe noch ein Abfluss von 231 Mio. Euro zu Buche gestanden.Zwar konnte Bechtle mit seinen Zahlen an der Börse keine neuen Akzente setzen, die ordentlichen Resultate und das weiterhin gut gefüllte Auftragsbuch sollten jedoch dazu beitragen, dass die Aktie zumindest einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne verteidigen kann, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 5/2023)Börsenplätze Bechtle-Aktie: