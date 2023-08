Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

42,25 EUR +5,44% (11.08.2023, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

42,14 EUR +4,96% (11.08.2023, 10:40)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com (11.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Allgemein hätten Familienunternehmen in der Gesellschaft einen guten Ruf. Ihnen werde unter anderem nachgesagt, dass diese schnell reagieren würden, sobald sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern würden. Das deutsche IT-Familienunternehmen Bechtle habe am Freitag ein ordentliches Zahlenwerk vorgelegt, hier die Details.Der in Neckarsulm ansässige IT-Dienstleister habe für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg um 6,5 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro vermeldet. Dabei habe sich das Vorsteuerergebnis um knapp 6 Prozent auf 93,8 Millionen Euro erhöht und sei damit besser gewesen als die Schätzungen der Analysten, diese hätten lediglich 90 Millionen Euro erwartet.Das IT-Systemhaus halte an seinen Finanzprognosen für das Gesamtjahr fest und rechne mit einer Belebung der Nachfrage im zweiten Halbjahr. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage sehe der Konzern keinen Bedarf etwas an den Prognosen für das Gesamtjahr zu ändern.Die Aktie ist für Anleger durchaus einen Blick wert, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zu Bechtle AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link