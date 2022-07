Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Cancom befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Die heimische Berichtssaison starte. Die ersten Eckdaten für das zweite Quartal 2022 würden über den Ticker laufen. Heute gewähre Bechtle einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Die Zahlen kämen gut an. Erste Analysten hätten ihre Kaufempfehlung bestätigt. Das Chartbild helle sich ebenfalls auf.Bechtle trotze weiterhin den weltweiten Lieferengpässen bei IT-Hardware. Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 13 Prozent auf etwa 1,4 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen überraschend mitgeteilt habe.Davon seien mehr als sechs Prozent als Vorsteuergewinn hängen geblieben. Absolut sei dieser damit um etwa acht Prozent auf rund 88 Millionen Euro gestiegen, was laut Bechtle deutlich mehr sei als von Analysten im Mittel erwartet.Die Aktie habe sich im Rahmen der Stabilisierung von DAX und Co zuletzt bereits von ihren Tiefstständen lösen können. Mit den Eckdaten im Rücken setze sich die Erholung fort. Das Minus im laufenden Jahr verringere sich damit auf gut 34 Prozent. Analysten dürften ihre positive Einschätzung bestätigen und der Aktie weiteres Kurspotenzial bescheinigen.Risikobewusste Anleger können auf dieses Szenario setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link