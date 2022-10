Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 80 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Als Gründungsmitglied der Global IT Alliance (GITA) verfügt Bechtle zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt. Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 13.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2021 lag der Umsatz bei 5,31 Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com (24.10.2022/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Weiterer Rückfall möglich - ChartanalyseDie Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) markierte am 10. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 69,56 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Im Juni 2022 habe der Wert ein Zwischentief bei 35,57 EUR markiert. Nach einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend seit Oktober 2008 sei es am 10. November zum Bruch der Marke bei 35,57 EUR gekommen. Aktuell etabliere sich die Aktie unter dieser Marke.Die Abwärtsbewegung in der Bechtle-Aktie könne noch eine Weile andauern. Ein Rückfall gen 26,45 EUR sei in den nächsten Wochen möglich. Damit würde die Aktie auf ihr Coronatief zurückfallen. Für ein kleines Kaufsignal müsste der Wert über die Widerstandszone zwischen 35,57 EUR und 36,46 EUR ausbrechen. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg in Richtung 41,00 bis 41,25 EUR möglich. (Analyse vom 24.10.2022)Börsenplätze Bechtle-Aktie: