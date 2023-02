Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

40,37 EUR -0,76% (07.02.2023, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

40,53 EUR -0,10% (07.02.2023, 15:54)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (07.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Ein deutscher IT-Dienstleister habe gezeigt, dass es in einem durchaus schwierigen Marktumfeld möglich sei, positive Unternehmenszahlen vorzulegen. Es sei die Rede vom deutschen Familienunternehmen Bechtle. Die starken vorläufigen Quartalszahlen seien das nächste Ausrufezeichen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits fast ein Viertel zugelegt habe.Die Neckarsulmer seien dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr weiter kräftig gewachsen. Laut der vorläufigen Zahlen sei der Umsatz um mehr als 13 Prozent auf über 6 Milliarden Euro gewachsen. Das vierte Quartal sei das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte gewesen, habe es aus Unternehmenskreisen geheißen.Das Vorsteuerergebnis sei im Gesamtjahr um über neun Prozent auf ungefähr 350 Millionen Euro gestiegen. Dem Unternehmen sei es im vierten Quartal gelungen, den hohen Lagerbestand schrittweise abzubauen. Dadurch sei die Trendwende beim Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft gelungen. Die hohen Lagerbestände hätten den Cashflow im vergangenen Jahr lange belastet."Vor allem angesichts der extrem schwierigen Rahmenbedingungen sind unsere Zahlen ein sehr großer Erfolg", habe Vorstandschef Thomas Olemotz gesagt. Die detaillierten Jahreszahlen lege das Unternehmen am 17. März vor.Noch beeindruckender werde die Power der Familienunternehmen, bündle man sie. Bechtle sei ein Unternehmen aus dem zwölf Werte umfassenden "Der Aktionär" Familienunternehmen-Index und habe dort hinter easyJet und SIXT die dritthöchste Gewichtung. Auf fünf Jahressicht hätte der Familienunternehmen-Index den DAX Stand heute um 30 Prozent geschlagen. Mit dem Indexzertifikat (WKN DA0ABS) können Anleger nahezu 1 zu 1 an der Entwicklung des Index teilhaben, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2023)Mit Material von dpa-AFX